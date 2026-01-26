「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」の開催概要が発表｜自動車の枠を超えた自動車イベントへ

今年で11回目となるAUTOMOBILE COUNCILの開催概要が発表された。会期は2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間、会場は今年も千葉県千葉市美浜区の幕張メッセとなる。

2026年は次の10年に向けた第２ステージのスタートと位置付けられ、自動車の枠を超えて、車を愛する人たちだけではなく「人生を楽しむすべての人に」楽しんでもらえる自動車イベントへと強化していくという。

幅広い年齢層や女性がより楽しめるイベントであることを表現するため、メッセージとメインビジュアルも一新。メッセージは「クルマともっと恋をしよう。」、そしてメインビジュアルは松下進氏によるポップなイラストが起用された。

車両関連の主な見どころに関しては3つのテーマが発表された。車の粋人が注目する新たな潮流「レストモッドの世界」、イタリアの名門カロッツェリア「Designed by ピニンファリーナ」、そして昨年惜しくも亡くなったデザイナー、エルコーレ・スパーダの追悼企画「カロッツェリア・ザガート」である。展示予定車両は公式サイトや公式Youtubeチャンネル等で随時公開・更新される予定だ。

AUTOMOBILE COUNCIL 2026 開催概要

名称：AUTOMOBILE COUNCIL 2026(オートモビル カウンシル 2026)

会期：2026年4月10日（金）～4月12日（日）

開催日時

Premier DAY：4月10日（金） 10:00～18:00（プレスタイム 10:00～13：00）

DAY 2：4月11日（土） 10:00～18:00

DAY 3：4月12日（日） 10:00～18:00

会場：千葉県千葉市美浜区・幕張メッセ国際展示場4.5.6ホール（予定）

特設駐車場：隣接エリアに設置（会場まで専用シャトルバスにて送迎）

トークセッション：国際会議棟3階 会議室

主催：AUTOMOBILE COUNCIL 実行委員会内

内容

1）メーカー/インポーターによる市販車およびそのヘリテージカーの展示

2）新世代自動車の展示

3）ヘリテージカーの展示・販売

4）サプライヤー・スポンサーの商品展示およびプレミアムライフスタイル展示

5）自動車関連商品の展示・販売

6）オーナーズクラブの案内

7）アート作品の展示・販売

8）音楽ライブ、レコードコンサートの実施

9）トークセッションの実施

10）フードコーナーの設置

URL

公式Webサイト： https://automobile-council.com/

フェイスブック ：https://www.facebook.com/automobilecouncil/

X ： https://twitter.com/Automobile_twit

Instagram：https://www.instagram.com/automobilecouncil/

問合せ：AUTOMOBILE COUNCIL 2026事務局

電話：03-6426-5317 e-mail： info@automobile-council.com