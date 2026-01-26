ラ・リーガ第21節が25日に行われ、バルセロナとオビエドが対戦した。

前節終了時点で16勝1分3敗の成績を残し、ラ・リーガで首位を走るバルセロナ。しかしながら、前節は久保建英を擁するレアル・ソシエダに0－2で敗れており、今季ラ・リーガにおける初の連敗は避けたいところだ。そんな状況で迎える今節は、2勝7分11敗の勝ち点「13」で最下位に沈むオビエドをホームで迎え撃つ。

試合は序盤からバルセロナが主導権を握ったが、きっちりと守備を固めて試合に入ったオビエドを攻略するには至らない。時間の経過とともにロベルト・レヴァンドフスキやハフィーニャらがゴールへ迫る場面は作ったものの、先制点を奪うには至らず、スコアレスで後半へ折り返した。

均衡が破れたのは後半の立ち上がりだった。52分、敵陣へのプレッシングでラミン・ヤマルがボールを引っ掛けると、ハフィーニャがルーズボールを頭で繋ぎ、ヤマルが後方へボールを落とす。前を向いてボールを受けたダニ・オルモは、ワントラップから右足で狙い澄ました一撃を沈め、バルセロナが先手を取った。

続く57分には、今度はハフィーニャがタイミングを見たプレッシングで、ダビド・コスタスへバックパスが入った瞬間にスピードアップ。相手のミスを誘発すると、自らボールを掻っ攫い、飛び出してきたGKの位置を見てループシュートをチョイス。ハフィーニャの守備力と技術が光り、バルセロナがリードを広げた。

さらに73分、GKアーロン・エスカンデルからのロングフィードをマルク・カサドが回収すると、ペナルティエリア手前左寄りの位置でパスを受けたダニ・オルモが右足アウトサイドでクロスボールを送る。ボックス右で待っていたヤマルは、見事なバイシクルシュートでネットを揺らし、バルセロナが勝利を決定付けた。

試合はこのままタイムアップ。バルセロナは再び勝ち点「3」を積み上げ、今節終了時点でも首位の座をキープした。一方のオビエドは、昨年10月以来の連敗となった。

この後、バルセロナは28日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節で鈴木淳之介を擁するコペンハーゲンをホームに迎える。一方、オビエドは31日、次節のラ・リーガでジローナをホームに迎える。

【スコア】

バルセロナ 3－0 オビエド

【得点者】

1－0 52分 ダニ・オルモ（バルセロナ）

2－0 57分 ハフィーニャ（バルセロナ）

3－0 73分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

【ゴール動画】バルサの3発はすべて敵陣でのボール奪取から