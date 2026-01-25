ドジャースの山本由伸が、YouTubeチャンネル『BsTV - オリックス・バファローズ 公式』で公開された動画に登場。プライベートでも親交のあるドジャースの選手を明かした。

山本由伸

「ムーキー・ベッツはよく誘ってくれます」

阿部翔太から「日本人選手、プライベートで行く? 例えば佐々木朗希とか」と問われると、山本は「みんなでは行きます。遠征地とか行って、例えばお寿司屋さんがあるとことかだったら日本人のスタッフの方もいっぱいいるんで行きますけど」と答えつつ、「それをなしにしたら、ムーキー・ベッツはよく誘ってくれます。去年一緒にリハビリの期間があったんですよ」と、ベッツの名前をあげる。

山本は「ムーキーの家ってネットにも出てるんですけど、バスケのゴールがあって、ピックルボールのコートあって、ボーリングレーンが 2レーンあって、シミュレーションゴルフあるんですよ」と、報道通りの豪邸だと説明。そして、「ムーキの性格的にも『いつでも来ていいよ』みたいな。『ルールないからね』『自由にして』っていう感じなんです。 もう素敵じゃないですか。よく誘ってくれます」と、ベッツの気さくさを称賛した。

続けて、山本は「めっちゃすごいなと思いますね。 逆だったらそれできる勇気ないっすもんね。ごはんも食べさせてくれて」と明かしつつ、英語でのコミュニケーションについても「いっぱい話しかけてくれます。わかるようにゆっくり」と、ベッツの気配りに感謝を示していた。