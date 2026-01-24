音羽-otoha-「自分の思う100％まで辿り着くのは難しい」人生初のフルアルバム『LAST PLANET』に込めた想いを語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。1月19日（月）の放送は、シンガーソングライターの音羽-otoha-さんが登場！ ここでは、2025年12月17日にリリースされたファーストアルバム『LAST PLANET』について伺いました。

◆楽曲創作の葛藤

れなち：音羽-otoha-（以下：音羽）さんは、昨年12月にファーストアルバム『LAST PLANET』をリリースされました。これが人生初のフルアルバムなのですね？

音羽：そうなんです。

れなち：どの曲も自分の内面を掘り下げて掘り下げたから出てきた言葉な感じがして。日本語に対する向き合い方が丁寧というか。

音羽：えぇ〜、うれしいです。

れなち：ちょっとでも（歌詞が）違ったらしっくりこないっていう試行錯誤の跡が見えるような。

音羽：そうですね、なかなか自分の思う100％まで辿り着くのは難しいですけど、そのなかでも正解もあるなっていうのを感じるなかで作っていますね。

れなち：しかも、このアルバムの歌詞が載っているブックレットには、漫画が描かれているんですけど……。

音羽：はい、40ページ描きました。

れなち：今さらっと「描きました」と言いましたけど（笑）。音羽さん自身が描いているんですよね！ ちなみに絵も歌詞が挟み込まれているところとリンクしていますか？

音羽：そうですね。まず曲順を組みつつ、新しい曲は、パズルのピースを埋めていく感じで、ハマるような曲を書いて。すると、同時にストーリーや風景も浮かんでくるので、それをいかに出力していけるか、みたいな作業ですね。

れなち：だから、めちゃくちゃ読み応えが……こんなに完成度の高いブックレットはあまり見ないです。かなり力が入っていて、しかもアルバムの装丁自体もすごくかっこいいので、“家に置いておきたい作品”っていう感じがすごくします。

音羽：ありがとうございます。

