「林原めぐみさんがガヤ的な役を…」伊吹マヤ役・長沢美樹が『エヴァ』第1話のアフレコ収録で驚いた光景とは？

TOKYO FM の番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、声優の山口由里子さん（赤木リツコ役）と、長沢美樹さん（伊吹マヤ役）の対談の様子をお届け。ここでは、初めて『エヴァンゲリオン』の台本を見たときの感想を語り合っていました。

◆『エヴァ』初めての収録を振り返る

長沢：初めて台本を見たときの印象って覚えていますか？

山口：アフレコ台本そのものを見たのが初めてだったのもあって……難しかった印象がある。

長沢：そりゃそうですよ！ だって、聞いたことない言葉がいっぱい並んでいましたから。

山口：そうそう。（劇中に登場する）専門用語でいまだに分からないのもあるし（笑）。

長沢：ハハハ（笑）。私も初めて台本を見たときは、とにかく言いにくい言葉が羅列していたんですけど「オペレーターだからそうだよね」と思って。

山口：しかも、オペレーターはみんな早口だったもんね。

長沢：そうなんですよ。（敵が）現れたり、だいたいの状況が“緊急”ですから。

山口：オペレーターの言葉をしゃべるときはみんなが大変でしたね。私もあのときが一番緊張していたかも。

長沢：あと私がすごく覚えているのが、第1話の収録のときに（綾波レイ役の）林原めぐみさんがいらっしゃっていたんですけど、レイの登場ってもうちょっと後だったんですよ。そうしたら、林原さんが冒頭でも、ガヤ的なオペレーターの役だったり、他の役ですごくしゃべっていらっしゃるのを見たんです。

山口：すごいよね。

長沢：ちょっとびっくりしちゃって。「なんて贅沢なんだろう！」って思ったのが、すごく印象に残っていますね。

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/