「林原めぐみさんがガヤ的な役を…」伊吹マヤ役・長沢美樹が『エヴァ』第1話のアフレコ収録で驚いた光景とは？

◆『エヴァ』初めての収録を振り返る
長沢：初めて台本を見たときの印象って覚えていますか？
山口：アフレコ台本そのものを見たのが初めてだったのもあって……難しかった印象がある。
長沢：そりゃそうですよ！ だって、聞いたことない言葉がいっぱい並んでいましたから。
山口：そうそう。（劇中に登場する）専門用語でいまだに分からないのもあるし（笑）。
長沢：ハハハ（笑）。私も初めて台本を見たときは、とにかく言いにくい言葉が羅列していたんですけど「オペレーターだからそうだよね」と思って。
山口：しかも、オペレーターはみんな早口だったもんね。
長沢：そうなんですよ。（敵が）現れたり、だいたいの状況が“緊急”ですから。
山口：オペレーターの言葉をしゃべるときはみんなが大変でしたね。私もあのときが一番緊張していたかも。
長沢：あと私がすごく覚えているのが、第1話の収録のときに（綾波レイ役の）林原めぐみさんがいらっしゃっていたんですけど、レイの登場ってもうちょっと後だったんですよ。そうしたら、林原さんが冒頭でも、ガヤ的なオペレーターの役だったり、他の役ですごくしゃべっていらっしゃるのを見たんです。
山口：すごいよね。
長沢：ちょっとびっくりしちゃって。「なんて贅沢なんだろう！」って思ったのが、すごく印象に残っていますね。
＜番組概要＞
番組名：FM EVA 30.0
放送日時：毎週土曜 22:30～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/