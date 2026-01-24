報酬よりも「お酒」を選んだ？ マイケル・ジャクソンからの欧州ツアー同行オファーを断った元専属料理人が語る奇跡の1週間

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。1月18日（日）の放送は、元マイケル・ジャクソンの専属料理人、シェフの高谷敏雄さんをゲストに迎えて、お届けしました。

◆マイケル・ジャクソンの食事は「量よりもバリエーション」

今回の放送では、1987年の来日公演時にマイケル・ジャクソンの専属料理人を務めたシェフ・高谷敏雄さんをスタジオに迎え、その貴重な経験が語られました。

高谷さんは、軽井沢のホテルで料理人として腕を磨き、その後は自宅で居酒屋を開業。引退後も、小学校の給食や社員食堂などで料理を提供し続けてきました。そんな高谷さんが、世界的スターであるマイケル・ジャクソンの食生活を支えることになったのは、まさに「ひょんなきっかけ」でした。当時、ホテルの料理長として時間に余裕があった高谷さんのもとに、知人経由で「急きょ面接に行ってほしい」という話が舞い込みます。マイケルが帯同していた料理人が突然いなくなり、その代役を探していたのです。

面接当時、高谷さんは40歳でした。しかし、その場で問われた「マイケル・ジャクソンを知っていますか？」という質問に対し、高谷さんは「全然知らない」と答えたといいます。軽井沢で仕事に打ち込む日々を送っており、「面倒くさい料理のオファーが来たな」というくらいの感覚だったと笑顔で振り返ります。

さらに高谷さんは、「水戸黄門なら知っていますけど、マイケル・ジャクソンは知りません」と正直に答え、これで帰れると思っていたと振り返ります。しかし、その率直さが功を奏しました。しばらく待たされたあと、「知らなかったのがよかった」と評価され、その場で専属シェフとしての起用が決定。「着の身着のままでしたので、家に連絡をして下着を送ってもらうぐらい、バタバタしていましたね」と、慌ただしい幕開けを明かしました。

最初に用意した料理は、風邪をひいていたマイケルのためのおかゆでした。胃に負担をかけないように配慮した一品でしたが、反応は読めず、「難しい顔をしていて、何ともわからなかった」と当時を語ります。そんななか、初めて明確な好反応を感じたのが、味噌汁に入れた絹ごし豆腐でした。「喉が痛かったんじゃないかと思う」と高谷さんは振り返ります。

料理は日本食を中心に用意していたものの、マイケルからの要望は独特だったと当時を思い起こす高谷さん。後に本人から「もっとアメリカンなものがほしい」と要望が出るまで、日本料理中心の日々が続きます。マイケルが持参していた食材は豆類がほとんどで、高谷さんはそれを使い、ペースト状にするなど工夫を重ねました。また、マイケルは非常に小食で、「一皿につきスプーン一口程度」しか食べなかったといいます。

そのため高谷さんが心がけたのは、「量ではなく種類」。毎日20皿ほどを用意し、少しずつさまざまな味を楽しめるようにしました。その食卓を、マイケル自身が「毎日がパーティーみたいだ」と喜んでいたことも、印象深いエピソードです。

◆専属料理人の継続を断った理由

ツアーの最終日には、マイケルから帽子やサインといったプレゼントも贈られました。代表曲「ビリー・ジーン」で着用していた帽子もその一つですが、当時は特別な価値を意識することもなく、紙袋に入れて天袋にしまっていたといいます。現在はスーツケースに大切に保管しているそうです。

ツアー終了後、ヨーロッパ公演への同行も打診されましたが、高谷さんは辞退しました。理由として挙げたのは、「お酒をはじめとした自分の時間が持てなくなること」、そして「ナチュラルフードを現地で十分に用意できるか」という不安でした。報酬の話まで出たものの、最終的には「お酒のほうが勝った」と笑いを交えて振り返ります。今となっても、その判断について「これで正解だったと思います」と語り、後悔はない様子。

専属シェフとして過ごしたのは、わずか1週間。それでも、その経験は高谷さんの人生に静かに影響を残しました。後日、マイケルのファンから本や雑誌が届くようになり、ページをめくるたびに、その存在の大きさを実感していったといいます。「寄付や慈善活動など、（マイケルの）音楽以外の一面を知るうちに、自然と興味が深まっていきました」と、高谷さんは振り返ります。

番組のテーマである「手紙」にちなみ、高谷さんは「夜中にふと書きたくなることがある」と明かし、寝床のそばにはいつも紙とペンを置いているといいます。今回、「今、想いを伝えたい方」として手紙を綴った相手は、マイケル・ジャクソンでした。

