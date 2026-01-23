ファンの声が形に…オリックス、“本物仕様”の新たな応援ユニフォームを発表



オリックス・バファローズは23日、2026年シーズンより新登場となる「Buffaloesプロモデルユニフォーム」を、球団公式オンラインショップでは1月23日（金）、球団直営店Bs SHOPでは24日（土）より販売することを発表した。



新たに発売されるプロモデルユニフォームとは「選手たちが着用するユニホームと同じものをすぐに着たい」というファンの声を受けて誕生した、新しく登場するユニフォームだ。



オーセンティックユニホームとまったく同じ生地、糸、素材を使い、NPBマークも実装。“本物仕様”の一着となっている。プロモデルの他にも、2タイプが用意されている。



それが選手着用のユニフォームと同じ工場、同じ工程で作られる「オーセンティックユニフォーム」、レプリカタイプの「ハイクオリティユニフォーム」というラインナップ。紛れもない“本物”のユニフォームとなっている。



オリックス・バファローズの公式Xより



2026年シーズンより、ファンユニフォームの新定番「Buffaloesプロモデルユニフォーム」が新登場！球団公式オンラインショップでは1月23日（金）より、球団直営店Bs SHOPでは24日（土）より販売いたします。

— オリックス・バファローズ (@Orix_Buffaloes)【了】