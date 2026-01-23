セガ フェイブは3月26日より、プロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」の新しい専用ソフトとして、『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ1～3』を順次発売する。

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ1～3』

「ドリームスイッチ」は、天井や壁に“ゆっくりと動く絵本”を投影し、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本。今回発売される専用ソフト『それいけ! アンパンマン おやすみシリーズ』は、わくわくしてお布団に向かえるアンパンマンのおはなしの読みきかせや、「ことば」「ひらめき」「いろ・かず・かたち」を楽しく学べるソフトとなっている。

“早く寝なさい”ではなく“アンパンマン見ようか”と優しく声をかけられる、新しい生活習慣を提案。「おふとんにいくと、楽しい時間がはじまる」というポジティブな流れをつくり出すことができる。

なお、同シリーズは第1弾～3弾まで用意されており、価格はいずれも2,200円。第1弾となる「おやすみシリーズ1」は3月26日に、第2弾・第3弾となる「おやすみシリーズ2」「おやすみシリーズ3」は4月23日に発売される。

各シリーズの収録内容は以下のとおり。

第1弾

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ1』おはなしとことばあそび

第1弾では、クイズやしりとりで、ことばを学ぶことができる。

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ1』おはなしとことばあそび

第2弾

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ2』おはなしとひらめきあそび

第2弾では、推理遊びなど、“考える力”を育てるコンテンツが収録されている。

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ2』おはなしとひらめきあそび

第3弾

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ3』おはなしといろ・かず・かたちあそび

第3弾では、“小学校につながる基礎”をゲームで楽しく学ぶことができる。

  • 『DREAM SWITCH 専用ソフト それいけ!アンパンマン おやすみシリーズ3』おはなしといろ・かず・かたちあそび

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV