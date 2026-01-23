◆ 日本人選手3名がランクイン
『MLBネットワーク』は現地時間22日、シーズン開幕前恒例となる「現役選手ランキングトップ100」の最終順位を発表。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2年連続4度目となる1位に選ばれた。
昨季の大谷は打者として158試合に出場して打率.282、自己最多の55本塁打、102打点、146得点、20盗塁、OPS1.014をマーク。6月には663日ぶりの投手復帰を果たし、14先発で1勝1敗、防御率2.87を記録した。ポストシーズンでも投打二刀流の活躍でワールドシリーズ連覇に貢献し、3年連続4度目のシーズンMVPに輝いた。
なお、日本人選手ではワールドシリーズMVPの山本由伸が13位、昨季32本塁打を放ったカブスの鈴木誠也が77位に選出され、ともに3年連続のランクインを果たした。トップ10の順位は以下の通り。
1位：大谷翔平（ドジャース）
2位：アーロン・ジャッジ（ヤンキース）
3位：ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）
4位：カル・ローリー（マリナーズ）
5位：ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）
6位：フアン・ソト（メッツ）
7位：ポール・スキーンズ（パイレーツ）
8位：タリク・スクバル（タイガース）
9位：コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）
10位：ウラジーミル・ゲレロJr.（ブルージェイズ）