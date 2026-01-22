@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手といった大型補強を行った。今季のワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、まだ補強を続ける姿勢を示している。米メディア『ヘビー』のエバン・マッセイ記者が言及した。

ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長は、先発投手を探しているのかという問いに対して「探していない。補強は、ほぼ完了した。完全に終了とは言えないが、公式発表は控える。数週間後に迫ったスプリングトレーニングを前に、このチームに非常に手応えを感じている」と明かした。

先発投手を探していないと明言したものの、ドジャースにはミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手をトレードで獲得するという噂が取り沙汰されていた。

ペラルタがドジャースに移籍となれば、大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手らと豪華な先発ローテーションを組むことができたが、最終的にニューヨーク・メッツへの移籍という形で決着した。

この噂についてマッセイ氏は「ドジャースに重大な補強課題はないが、戦力の厚みを増す余地は常に存在する」と言及していた。

