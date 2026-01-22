「自分自身について多くを学んだはず」今永昇太、今季は先発陣のキーマン…

@media (min-width: 768px) {

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、2年連続のプレーオフを目指すチームにとって、キーマンになるかもしれない。カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督が期待感を示したと、米メディア『フォックス32』が報じている。

今永は昨季、25試合に登板し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

レギュラーシーズンの前半は好調を維持していたものの、怪我を負った後から徐々に調子が落ち、終盤にかけて低迷が続いた。

ポストシーズンに入ってからは、より被本塁打の多さが目立つ形となり、修正できないまま終えている。

2025年こそ調子は良くなかったが、ルーキーシーズンの2024年にはオールスター出場やサイ・ヤング賞5位の評価を受けたことがあり、確かな才能を持っている。

むしろ、一度挫折を味わったことで、より成長して戻ってくるかもしれない。

今永について、カウンセル監督は「チームを離れて、また契約を交わすということは、大きな成功を収める絶好のチャンスだと思う。

リーグで競争相手に打ちのめされると、自分自身について多くを学ぶものだ。

彼もきっと、そうなったはずだ」と述べている。

