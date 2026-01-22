明治は、「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドより、”大人の放課後、充実アイス”をコンセプトにした、冬季限定の4層構造アイス「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズを今年も発売する。

深みと苦みが好みな人へ

今年は「深みと苦みが好みな人へ。」をテーマに、1月27日より「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」をコンビニエンスストアにて先行発売。2月9日より全経路にて発売すると同時に、「同 とことん珈琲」を期間限定で発売する。

明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ

本商品は発売以来、「食べ応えがある」「チョコの風味が濃厚」等の評価を得ている。発売から4年目となる今回は、苦みをポイントとしたリニューアルをい、これまでよりもさらに大人向けの味わいとした。

苦みを際立たせたビターチョコアイス、芳醇な風味のソースとチョコアイス、食感のアクセントになるクッキーとチョコレートの組合せにより、複雑で奥深い味わいを楽しめるという。

価格は、291円。

明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲

「とことん珈琲」は、2023年以来2度目の発売となる。エッセルスーパーカップのカフェオレ味は幅広い世代の人が食べやすい優しい味わいで作っているというが、この商品は大人の味わいをとことん追求した一品という。

過去発売時にも「苦くて驚いた」という声が寄せられたが、今回はエスプレッソ風アイスの苦みをさらに際立たせている。珈琲の深い苦みと酸味、をしっかりと感じられる大人のための珈琲アイスとなっている。

価格は、291円。