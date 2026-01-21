@media (min-width: 768px) {

岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ29歳の岡本和真内野手は、2026シーズンがメジャー初年度になるものの期待値はかなり高いようだ。最終的な成績は、全選手の中でも高い部類に入る予想だと、米紙『ニューヨークタイムズ』が報じている。

岡本は日本で6度オールスターに出場した経験があり、2020年、2021年、そして2023年の3度セ・リーグ本塁打王に輝いている。

とはいえ、NPBとMLBでは投手の質も異なり、これまでと同じように活躍できるとは限らない。

そのため、日本から渡米してすぐの選手は、一般的に低く評価されがちだ。

しかし、同紙は「トロントにとって、彼は今オフ最大の未知数と言える存在」と前置きしつつ、「球団内部では、NPBで高い球速に対応してきた実績を踏まえ、適応力のある打撃技術と長打力はメジャーでも通用すると楽観的に見ている」と伝えた。

そして、ファングラフスの予測では「トロントが岡本と契約する決め手となった詳細な内部データまでは反映していないが、それでも評価はかなり高い。

岡本は本塁打24本、wRC+113、WAR2.7と予測されており、WARではブルージェイズの全野手の中で3番目に位置づけられている」という。

この期待通りに活躍することができれば、ブルージェイズを優勝へと導き、自身はア・リーグ新人王を獲得する未来もあるかもしれない。

