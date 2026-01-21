R&Gは、全国の男女500人を対象に「食生活で気をつけていることに関する意識調査」を実施した。本調査は2025年12月8日〜9日にかけて、インターネット調査によって行われたもの。

「食生活で気をつけていること」を聞いたところ、1位は「野菜を多く食べる」(24.6%)となった。続いて2位は「夜遅くに食べない」(17.6%)、3位は「糖質を控える」(15.6%)、4位は「栄養バランスを整える」(15.2%)という結果になった。

食生活に気をつける理由として最も多かったのは「健康を維持したい」(63.2%)。次いで「体型を管理したい」(24.2%)、「美容を意識している」(14.6%)が続いた。年齢を重ねても健康でいたい、生活習慣病を予防したいといった理由から、日常的に食事内容を見直す人が多いことが明らかになった。

「食生活を整えるために取り入れている便利なもの」では、「サプリメント」が27.8%で最多となった。次いで「冷凍野菜」(14.6%)、「プロテイン」(12.6%)が続いた。忙しい生活の中で、調理の手間を減らしながら不足しがちな栄養を補う手段として、手軽に利用できる食品や補助アイテムが活用されている実態が見えてきた。

調査結果から、多くの人が健康維持や体型管理、美容意識を背景に、野菜摂取や食事時間、栄養バランスなどに気を配っていることが分かった。一方で、日々の調理負担を軽減するために、サプリメントや冷凍食品、栄養管理アプリなどの便利なツールを取り入れながら、無理のない形で食生活改善に取り組んでいる傾向も明らかになった。