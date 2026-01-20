元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。巨人入りした則本昂大について語った。

「則本投手はまだまだ先発行けます」

16日に巨人入りが判明した則本。スポーツ紙の報道では3年総額13億円規模の契約とされ、NPB通算373登板で120勝(99敗)、48セーブという実績が評価された大型契約となった。

則本の加入について、デーブ氏は「これは大きいですよ」と語り、NPB残留を高く評価。「海外行くと思ってましたよ、則本投手は。条件だとかいろんなことがあって行けなくなったんだろうけども、我々からすればね、あの大投手が残ってくれたっていうのはね、日本の球界にとっては良かったなと思えることだし、巨人軍にとっても良かったなって」と述べ、日本球界全体にとっても価値のある残留だと持論を展開した。

続けて、起用法については「何が良かったかって言うと、先発やれますよ、則本投手はまだまだ先発行けます」と予想。

その理由として挙げたのが則本の球威で、「ボールの力は、正直ですね、AからDまでランク僕らつけるんですけど、全盛期はAだとしたら……Aの上かもしんない、S(スペシャル)かもわかんないけど、今だったらAはいかないけども、Bクラス。これはすごいことですからね」「勝てるピッチャーの力はあるっていうとこですよね」と、全盛期には及ばないものの、依然として一線級の力があると評価した。

また、昨シーズンはクローザーから配置転換となった点にも言及。「降格というかね、負け(試合)のロングも投げたりとか」と振り返りながら、「それがあったから、今年巨人軍に入団して先発ってのも、全然不思議じゃない感じでできるんで」と、長いイニングを投げた経験が生きると分析した。

最後に、「スピードがBランクになったかもわかんないけど、コントロールに関してはフォアボール連発するピッチャーじゃありませんので」「頭もいいピッチャーですので、彼が先発に入ってくれるのね、大きいですよ」と述べ、制球力と投球術を含めて先発起用の価値を強調していた。