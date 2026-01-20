世界中で愛されてきた建築材料を身近に…“創業97年”の塗り壁専業メーカーが開発した「漆喰」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。1月17日（土）の放送は、発売から23年目を迎えた日本プラスター株式会社の「漆喰うま〜くヌレール」を紹介しました。

佐原：新しい年が始まり、寒さが本格的になってきました。この時期、おうち時間を快適に過ごすため、住まいやお部屋のリフォームを検討されている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、どなたでも簡単に壁に塗れる漆喰（しっくい）を紹介します。

◆面倒な練り作業は一切不要！

佐原：漆喰は、エーゲ海周辺の美しい街並みから日本の蔵まで、古くから世界中で愛されてきた伝統的な建築材料です。その魅力は見た目だけではありません。調湿性や防カビ性、気になるニオイを抑える消臭性、さらには、抗菌・抗ウイルス性、不燃性など、住まいの健康を守る多彩な機能を備えています。

この素晴らしい素材をより身近に感じてほしい……そんな想いで、創業97年を迎える塗り壁専業メーカー・日本プラスターが、長年の研究を重ねて開発したのが「漆喰うま〜くヌレール」です。その特徴は、フタを開けてすぐに使えるペースト状であること。面倒な練り作業は一切不要。色は全18色と豊富で、今ある壁紙や砂壁の上から直接塗ることができます。

また、コテはもちろん、手で塗ることもできるので、自然素材ならではの温かみのある表情をご自身で作り出せます。仕上がりも非常に丈夫で、施工後の粉こぼれの心配もありません。猫が爪を研げないほど硬くなるため、ペットと暮らす家庭にも最適です。

日本プラスターは、東京と大阪にショールーム「うま〜くヌレールLABO」を運営しています。ここでは漆喰に囲まれた空間を体感できるほか、初心者向けの「漆喰DIY教室」を定期的に開催しています。“自分で塗れるかな？”と不安な方は、ぜひ一度、足を運んでみてください。この冬、あなたも理想のお部屋づくりに挑戦してみませんか？

