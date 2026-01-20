不妊治療専門の生殖医療クリニック錦糸町駅前院は、不妊治療経験者1,028名を対象に「不妊治療に関する意識調査」を実施した。本調査は、2024年12月23日から2025年1月6日にかけて、インターネット調査(マクロミル)によって行われたもの。

クリニック選びの重視ポイント

「不妊治療のクリニック選びで重要視するポイント」では、「妊娠率」(48.1%)が最多となり、「家から近い」(45.8%)、「口コミ」(44.6%)が続いた。治療実績や専門性と通いやすさの両面が重視されている一方、「待ち時間が短い」は6.6%にとどまり、長時間待機が常態化している現状がうかがえる。

初めての検査先

「初めての検査は不妊治療専門クリニックと産婦人科(病院)どちらにいきましたか?」という質問では、約7割(69.8%)が「専門クリニック」と回答した。不妊治療を検討した段階で、一般産婦人科ではなく専門クリニックを選択する傾向が強いことが明らかとなった。

待合室のプライバシー

待合室で他の患者がいることを「気になる」と回答した人は47.5%。約半数がプライバシー面に課題を感じており、個室待合や動線設計へのニーズが高まっている。

待ち時間の実態

来院後の待ち時間については、「30分以上」が89.3%、「1時間以上」が61.5%、「2時間以上」が15.3%と長時間化が顕著だった。待ち時間の許容範囲では「1時間以上で長いと感じる」と回答した人が約65%を占め、実態と理想のギャップが明らかとなった。

待ち時間の許容範囲

「どのくらい待つと待ち時間が長いと感じますか?」という質問では、「1時間以上」で長いと感じる方が約65%を占めた。

専用アプリに欲しい機能

「クリニック専用アプリにあってほしい機能を3つ選択してください」という質問では、「予約が取れる」(41.0%)が最も多く、次いで「治療経過やスケジュールをアプリで確認できる」(35.3%)、「待ち時間を具体的に教えてくれる」(30.1%)という結果になった。利便性向上や待ち時間の可視化へのニーズが高いことがうかがえる。

胚培養士の技術の重要性

胚培養士の培養技術について「重要」と回答した人は85.5%。さらに「担当培養士を選びたい」と回答した人は68.5%に達した。一方で「胚培養士を知らない」と回答した人も8.8%存在し、情報提供の必要性も示唆された。

培養士の選択希望

診療時間の希望

診療時間については「夜22時まで」が53.8%、「朝5時から」が46.2%と拮抗。患者の生活スタイルに合わせた柔軟な診療体制が求められている。

転院経験

転院経験があると回答した人は48.9%。約半数が転院を経験しており、通院環境や治療満足度がクリニック選択に大きく影響していることがわかる。

保険適用外になった場合の継続意向

保険適用外となった場合でも58.2%が「治療を継続する」と回答。一方、治療中断を選択した人のうち、保険同等額であれば73.0%が継続意向を示した。

保険同等額での自費診療継続意向

「保険適用額と同等の金額で自費診療が可能な場合、治療を継続したいと思いますか?」という質問では、73.0%が「はい」と回答した。費用負担の軽減が治療継続に直結する重要な要素であることが明らかとなった。