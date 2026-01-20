三井不動産は1月15日、同社初となるマルチテナント型冷凍冷蔵倉庫「MFLP杉戸」(埼玉県北葛飾郡杉戸町)を着工した。

(仮称)MFLP杉戸 外観イメージ

同施設は、埼玉県杉戸町に位置し、圏央道や東北自動車道へ近接する好立地で、首都圏全域への広域配送拠点として2027年8月の竣工を予定している。

EC市場の拡大や冷凍食品需要が高まる一方、国内の物流施設は約48.3%が築40年を超え、老朽化や環境規制への対応が急務となっている。こうした課題に対し、同社はサプライチェーンを支援する「インダストリアルプラットフォーマー」として、品質維持と柔軟な運用を両立する同施設を開発した。

施設スペックでは、全冷凍区画で-25℃から+5℃まで温度設定を可変できる機能を備え、多様な商材の一括管理を可能にした。また、外防熱方式とウレタン吹付による層間防熱を組み合わせ、温度変動を最小限に抑制する。さらに、外気の侵入を防ぐ陽圧空調システムやフロアヒーターなどの最新設備により結露や凍結を徹底して防ぎ、高度な品質管理を求めるテナントのニーズに応える。

陽圧空調システムイメージ

環境面では、自然冷媒(CO2)の採用や太陽光発電の導入によりGX推進に貢献する。2層使いの効率的な区画割や十分な荷捌きスペースも確保し、次世代の物流インフラとして持続可能な社会の実現を目指す。