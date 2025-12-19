SGリアルティと三井不動産は12月1日、「SGリアルティ・MFLP大阪加島」(大阪市淀川区)を着工した。これは両社による2件目の共同事業で、2027年9月の竣工をめざす。

北東アイレベルパース

同施設は、大阪市内最大となる延床面積21万㎡超、地上6階建ての物流施設。ワンフロアの倉庫・バース面積は約3万㎡と、マテリアルハンドリング機器導入による機械化にも適した大空間を実現する。

施設が位置する淀川区は、周辺5km圏内に約81万人が居住しており、雇用確保やラストマイル配送に有利な立地にある。阪神高速11号池田線「加島料金所」まで約2.2kmなど、関西全域への配送に適している。JR東西線「加島」駅から徒歩約4分と、従業員の通勤利便性も高い。

関西圏では珍しい危険物倉庫を併設し、リチウムイオンバッテリーや化粧品などの保管・配送ニーズに対応する。電気容量は35VA/㎡を確保し、倉庫内自動化や空調設置といったテナント企業の運用に柔軟に対応できる。共用部には、売店やカフェテリア、ラウンジ、デッキテラスなども設置する。

メインラウンジイメージ

頻発する災害に備えるBCP対策として、免震構造を採用。重要設備は高潮浸水想定高を回避する高さに設置し、最大72時間対応の非常用発電機や備蓄品倉庫を完備した。大阪市が確保を進める「津波避難ビル」への指定も予定し、地域の防災に貢献する。

非常用発電機イメージ

環境面では、実質ゼロエネルギー消費の最高ランク『ZEB』認証、DBJ Green Building認証の最高位、CASBEE大阪みらいの最高評価の取得を予定している。屋上には最大約4MWの再生可能エネルギーを供給できる太陽光発電設備を設置。約1万2,000㎡の緑地を計画しており、クスノキの植樹や神崎川・鋳造業をモチーフにした内装デザインを採用するなど、地域と調和するロジスティクスパークを目指す。

同施設には、SGホールディングスグループの佐川急便が入居し、1階約1万6,000㎡に淀川営業所を移転する予定。