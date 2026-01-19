ディスプレイオーディオにHDMI機器を簡単接続できる！｜データシステム　カーエンターテイメントアダプター USBKIT CEA940｜

■エンタメ性を強化する

ドライブ中の楽しみを広げるためのアイテムとして、データシステムからカーエンターテイメントアダプター「USBKIT CEA940」が登場する。

【画像】HDMI機器をディスプレイオーディオに手軽につなげられると、エンタメ性も高まる！

これは有線接続のApple CarPlay対応のディスプレイオーディオ（DA）やカーナビに、HDMI機器を接続できるようにするもの。HDMIポートを持たない車両でも、USBKITを車両側の通信用USBポートに接続して手軽にHDMIに変換できるのだ。

Amazon Fire TV Stickなどのストリーミング機器（別途インターネット接続が必要）や、DVD／ブルーレイプレイヤーといったHDMI機器による映像コンテンツを楽しめるようになる。

同社のHDMI変換ケーブル「AV004」をUSBKITのHDMIポートと、iPhoneやiPadのUSBタイプＣポートにそれぞれ接続することで、画面をDAやカーナビの大画面にミラーリングでき、デバイスの多くのアプリを表示、操作可能となるので、より便利に使えるようになる。

このUSBKITを介すると、走行中でも映像系コンテンツが視聴可能。同乗者にはうれしい装備となるだろう。

また、有線接続にしか対応していないApple CarPlayやAndroid Autoは、USBKITを使用するとワイヤレス接続が可能になる。スマホにケーブルをつなぐわずらわしさを解消してくれる便利ツールとしても活用できるのだ。

［製品概要］

Data System

カーエンターテイメントアダプター USBKIT

CEA940

価格：1万8700円（2026年1月26日発売）

適合車種：2016年以降に製造された、有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応するカーナビおよびディスプレイオーディオ搭載車

本体にはUSB接続ケーブル（タイプＡ）が備わり、変換アダプター（タイプＡ→タイプＣ）や補助電源として使用可能なUSB電源補助ケーブルが付属している。

［こちらもオススメ！］

■iPhone／iPadの画面をミラーリングできる

ミラーリングHDMI変換ケーブル

AV004

価格：5500円

iPhone／iPadのUSBタイプCをHDMIタイプAに変換するためのケーブルを活用すれば、iPhone／iPadの画面をミラーリングしてDAやカーナビの大画面で映し出せる。

〈文と写真＝ドライバーWeb編集部・兒嶋〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp