@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

WBC 最新情報

ワールドベースボールクラシック（TM）が20周年を迎えることを記念し、WBCI（World Baseball Classic Inc.）は特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年」を制作した。

本作は1月19日より、MLB公式YouTubeチャンネルをはじめ、大会公式サイトやMLB日本語公式サイト「MLB.com/ja」、SNSなどで公開される。

[sp_ad]

この映像企画では、WBCの歴史を支えた日本代表OB選手に加え、他競技で世界に挑戦したアスリートや、野球を愛する著名人が登場。それぞれの視点から20年の歩みを振り返り、大会の意義や日本代表として戦う誇り、勝利への挑戦の裏側に迫る内容となっている。

出演者には、上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏といった歴代日本代表選手が名を連ね、出場当時のエピソードや大会での印象を語る。

また、中澤佑二氏や澤穂希氏といったサッカー日本代表経験者も登場し、他競技の視点から見たWBCの魅力や、国を背負って戦うことの重みを語る。

さらに、芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也やバッテリィズも出演し、過去大会の印象的なシーンや今後の侍ジャパンへの期待を紹介する。

映像は前編・後編に分かれ、MLB公式YouTubeチャンネルで公開。ティザー映像はMLB日本語公式サイトや公式SNS、World Baseball Classic公式サイト、屋外デジタルサイネージなどでも順次公開予定。野球ファンはもちろん、多くの視聴者がWBCの魅力を改めて感じられる作品となっている。

特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年」概要

●公開開始：2026年1月19日（月）11:00

本編ムービー：

●前編：https://youtu.be/9BEoO1NR1_o

●後編：https://youtu.be/HCNPIysiaG4

公開プラットフォーム：

●MLB公式YouTubeチャンネル

●MLB日本語公式サイト「MLB.com/ja」（ティザー映像）

●MLB Japan公式SNS（X、Instagram、TikTok、LINE、ティザー映像）

●World Baseball Classic公式サイト（ティザー映像）

●屋外デジタルサイネージ、各種デジタル広告

●出演者：上原浩治、里崎智也、松坂大輔、岩隈久志、内川聖一、中田翔、キム・ビョンヒョン、キム・ソンウ、中澤佑二、澤穂希、亀梨和也、バッテリィズ

【本編映像】大物選手のインタビューも…WBC特別映像はこちら！

MLB公式YouTubeチャンネルより

https://youtu.be/9BEoO1NR1_o?si=9lvNqKQoj16BX4_b

【関連記事】

【了】