HANA、1st ALBUM『HANA』アートワーク公開

7人組ガールズグループHANAが、2月23日（月）に配信リリース、2月25日（水）にCD発売する1st Album『HANA』の通常版・配信版のジャケット写真が解禁。さらに、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。

先んじて解禁されていたアルバムのアーティスト写真に続き、通常版のジャケット写真は、漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む優美かつ印象的なビジュアルとなっている。配信版のジャケット写真は、1輪の花が暗闇に咲くデザインとなっており、こちらも通常版と並びアルバムコンセプトを強烈に表したアートワークとなっている。

2025年4月のデビュー以降ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった今年夏開催のファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」などが収録されることが明らかになっていたが、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも解禁となった。新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」。

本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、ファン必携の超豪華仕様となっている。Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定。

通常版

配信版

＜リリース情報＞

HANA

1st Album『HANA』

2026年2月23日（月）Digital Release

2026年2月25日（水）CD Release

形態：完全生産限定盤/通常盤

ご購入はこちら：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

=収録曲=

1. Drop

2. ROSE

3. Burning Flower

4. Blue Jeans

5. BAD LOVE

6. My Body

7. NON STOP

8. Cold Night

9. Bloom

10. ALL IN

〈Bonus Track〉

Tiger – HANA with HONEYs Ver.

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo