日本気象協会は1月15日、「2026年春の花粉飛散予測(第3報)」を発表した。

スギ花粉の飛散開始時期

スギ花粉は2月上旬に九州や東海などで飛散開始となる見込みだ。九州から関東の広い範囲では2月中旬、北陸から東北は2月下旬から3月中旬の見込み。この先、2月にかけての気温は平年並みか高く、寒暖の変動が大きいとみられる。暖かい日には花粉がわずかに飛び始める見込み。飛散開始は、ほぼ例年並みだが、東北では3月の気温が高い予想で、例年より早い所もあると予想される。

2026年 飛び始め予想

ピーク時期は?

スギ花粉の飛散ピークは、早い所では2月下旬からとなる見通しだ。広い範囲でピークとなるのは3月上旬から中旬の見込み。ヒノキ花粉のピークは3月下旬から4月上旬と予想される。ピークの時期は、スギ、ヒノキとも例年並みとみられる。

2026年 スギ・ヒノキ花粉のピーク予測

飛散量、東日本と北日本は例年より多い見込み

2026年春の花粉飛散量は、西日本では例年並みの所が多いと予想される。一方、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もある見込みだ。2025年夏は、全国的に高温・多照で、雄花が形成されやすい気象条件となった。一方、2025年春(前シーズン)の花粉飛散量は、西日本では例年より多く、東日本と北日本では少ない傾向だった。飛散量が多い翌年は雄花の形成が抑えられるため、2026年春の花粉飛散量は前シーズンと比べ、西日本では広い範囲で減少するとみられる。東日本と北日本は前シーズンより多く、非常に多い所もある見込みだ。