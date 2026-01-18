「35年ローンで“マンション購入”」「29歳で“転職”を決断」人生の分岐点…私の“一か八か”エピソード

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「一か八か案件 〜賭けに出ました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆初の接客業に挑戦

29歳にして初めて転職することにしました。2025年11月頃に内定をいただいた会社に、1月中旬から働き出すことになりました。今までやったことがないものの、やってみたかった接客の仕事です。

現場はどんな雰囲気なのか、上司はどんな人なのか、どんなお客さんがいるのか、そして、自分にできるのか……。いろんなことを考えてしまい、しんどい気持ちでいっぱいですが“もうやるしかない！”と気持ちを奮い立たせています（神奈川県 男性）

◆大切に暮らします

分譲マンションを35年ローンで買いました。近所にテレビにも扱われるそこそこ有名な商店街があり、1階にはコンビニが入るということで購入しました。住み始めた頃は、閉店時間が早くて買い物ができるお店も少なかったのですが、国道沿いということもあり、次第にマンションが立ち並ぶようになり、それに合わせてスーパーやコンビニ、ドラッグストアもたくさんできたため、買い物にはまったく困らなくなりました。

そのおかげで、28年が経った現在もあまり値段が下がることなく、そこそこの価値を保っています。ローン返済も終わり、毎月の管理費＆修繕費のみで生活しています。一か八かは大当たり！ 大切に暮らします（東京都 58歳 男性）

◆妻に言うべきか言わないべきか…

以前、結婚指輪を紛失しました。普段はずっと身に着けているのですが、家を出て、職場に着いてから指輪がないことに気づき大あせり！ どこでなくしたのかも見当がつかず、職場や電車、行き帰りの道まで全部探しましたが見つかりませんでした。

そうなると、次は奥さんに言うべきか言わないべきか……。「なくしたと言ったら、離婚されるのではないか、でも言わなければいけない」と葛藤しつつ、意を決して報告！ 私にとっては大勝負でしたが、なんと指輪は家の洗面所に置いてあったそうで、奥さんが保管してくれていました。なので、特に怒られることもなく、離婚もされませんでした（東京都 39歳 男性）

◆マッチングアプリに課金！

数ヵ月前から“彼女が欲しい！”という願望がすごくあったので、初めて思いきって課金しました！ 自分の趣味がプロ野球観戦で、いま同じ趣味をもっている方と会話ができているので、一緒に観に行くことができたら本当に幸せだなと思っています。ただ、今のところ雑談だけの状況なので、ゆくゆくは自分から野球観戦を誘おうと考えています（千葉県 23歳 男性）

