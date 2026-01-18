バイエルンが勝利してリーグ戦無敗を維持 [写真]=Getty Images

　ブンデスリーガ第18節が17日に行われ、ライプツィヒとバイエルンが対戦した。

　3位のライプツィヒは2位ドルトムントと勝ち点「4」差、首位のバイエルンとは「15」と大差をつけられているが、これ以上の独走は許したくないところだった。一方、まだリーグ戦無敗と絶好調のバイエルンにとっては、その差をさらに広げるチャンスだった。

　日本代表DF伊藤洋輝が先発出場した一戦は、バイエルンがボールを保持しつつ、ライプツィヒも得点のチャンスを作っていく。すると20分、ライプツィヒが先制する。ダヴィド・ラウムが左サイドに張っていたアントニオ・ヌサにパスすると、その間にラウムがボックス内に侵入。ヌサからパスを受けたラウムがボックス内で折り返すと、最後はロムロが滑り込みながらボールをゴールに押し込んだ。

　1点のビハインドを背負ったバイエルンは本来の調子からは遠く、試合が進むにつれてボールをライプツィヒに保持されていく。前半は、ライプツィヒの1点リードで終えた。

　後半に入り50分、バイエルンのダヨ・ウパメカノが敵陣でボールを奪うとボールはそのままボックス内へ、これをセルジュ・ニャブリがゴールへ流し込んだ。バイエルンが後半の早い時間帯で追いつくことに成功する。

　そして67分、バイエルンが試合をひっくり返す。右サイドからミカエル・オリーズがクロスを上げると、ライプツィヒのリドル・バクがクリアできずボールはそのままハリー・ケインの足元へ。ケインはこの決定機を逃さず、落ち着いてシュートをゴール左に沈めた。

　さらに82分、右CKからヨナタン・ターが頭で合わせ、バイエルンがリードを2点に広げる。続けて85分には、ケインが後方から右サイドへボールを展開。敵陣深くでボールをキープしたオリーズがボックス内でグラウンダー性のクロスを通すと、最後はアレクサンダル・パヴロヴィッチが押し込む。止まらないバイエルンは88分、負傷から復帰したジャマル・ムシアラのアシストからオリーズが得点。これでバイエルンのリードは4点に広がった。

　試合はこのまま終了し、バイエルンが3－1でライプツィヒに勝利。これでバイエルンはリーグ戦無敗を継続することとなった。なお、伊藤洋輝は86分までプレーした。

　ライプツィヒは次節、24日にアウェイでハイデンハイムと対戦。バイエルンはこの後、21日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でホームにユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）を迎える。

【スコア】
ライプツィヒ　1－5　バイエルン

【得点者】
1－0　20分　ロムロ（ライプツィヒ）
1－1　50分　セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
1－2　67分　ハリー・ケイン（バイエルン）
1－3　82分　ヨナタン・ター（バイエルン）
1－4　85分　アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
1－5　88分　ミカエル・オリーズ（バイエルン）

【ハイライト動画】伊藤先発のバイエルンが5発大勝！