ブンデスリーガ第18節が17日に行われ、ライプツィヒとバイエルンが対戦した。

3位のライプツィヒは2位ドルトムントと勝ち点「4」差、首位のバイエルンとは「15」と大差をつけられているが、これ以上の独走は許したくないところだった。一方、まだリーグ戦無敗と絶好調のバイエルンにとっては、その差をさらに広げるチャンスだった。

日本代表DF伊藤洋輝が先発出場した一戦は、バイエルンがボールを保持しつつ、ライプツィヒも得点のチャンスを作っていく。すると20分、ライプツィヒが先制する。ダヴィド・ラウムが左サイドに張っていたアントニオ・ヌサにパスすると、その間にラウムがボックス内に侵入。ヌサからパスを受けたラウムがボックス内で折り返すと、最後はロムロが滑り込みながらボールをゴールに押し込んだ。

1点のビハインドを背負ったバイエルンは本来の調子からは遠く、試合が進むにつれてボールをライプツィヒに保持されていく。前半は、ライプツィヒの1点リードで終えた。

後半に入り50分、バイエルンのダヨ・ウパメカノが敵陣でボールを奪うとボールはそのままボックス内へ、これをセルジュ・ニャブリがゴールへ流し込んだ。バイエルンが後半の早い時間帯で追いつくことに成功する。

そして67分、バイエルンが試合をひっくり返す。右サイドからミカエル・オリーズがクロスを上げると、ライプツィヒのリドル・バクがクリアできずボールはそのままハリー・ケインの足元へ。ケインはこの決定機を逃さず、落ち着いてシュートをゴール左に沈めた。

さらに82分、右CKからヨナタン・ターが頭で合わせ、バイエルンがリードを2点に広げる。続けて85分には、ケインが後方から右サイドへボールを展開。敵陣深くでボールをキープしたオリーズがボックス内でグラウンダー性のクロスを通すと、最後はアレクサンダル・パヴロヴィッチが押し込む。止まらないバイエルンは88分、負傷から復帰したジャマル・ムシアラのアシストからオリーズが得点。これでバイエルンのリードは4点に広がった。

試合はこのまま終了し、バイエルンが3－1でライプツィヒに勝利。これでバイエルンはリーグ戦無敗を継続することとなった。なお、伊藤洋輝は86分までプレーした。

ライプツィヒは次節、24日にアウェイでハイデンハイムと対戦。バイエルンはこの後、21日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でホームにユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）を迎える。

【スコア】

ライプツィヒ 1－5 バイエルン

【得点者】

1－0 20分 ロムロ（ライプツィヒ）

1－1 50分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

1－2 67分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－3 82分 ヨナタン・ター（バイエルン）

1－4 85分 アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

1－5 88分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

【ハイライト動画】伊藤先発のバイエルンが5発大勝！