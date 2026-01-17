@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、3年連続でMVPを受賞するなど昨季も活躍が目立った。日本はもちろん、アメリカでも名が通った選手になって久しいが、広告収入でも一流選手らに肩を並べるレベルに達しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「31歳の大谷は世界的なスーパースターであり、国内外で数多くのコマーシャルに出演している。 数字がそれを証明しており、2025年に彼の広告収入を上回ったアスリートは他にいない。スポルティコは水曜日、『大谷は推定1億ドルの広告収入を得た。レブロン・ジェームズ（8500万ドル）、リオネル・メッシ（7000万ドル）、クリスティアーノ・ロナウド（6000万ドル）、ローリー・マキロイ（5500万ドル）が彼に続く』と報じた」と言及。

続けて、「大谷はドジャースと10年7億ドルという巨額の契約を結んだが、6億8000万ドルの支払いは延期され、2024年から2033年までは年間200万ドルのみの支給となる。 大谷は現時点ではMLBとの契約を全額受け取ることはできないが、広告収入はそれを補って余りある額だ」と記している。

前出のアスリートたちはいずれも世界に名だたるスーパースターだが、大谷も彼らのような存在になりつつあるようだ。

