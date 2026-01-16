V・ファーレン長崎は16日、デンマークのラナースFCに所属するFWノーマン・キャンベルが完全移籍で加入することを発表した。

ジャマイカのキングストン出身のノーマン・キャンベルは現在26歳。母国のジャマイカでキャリアをスタートさせると、セルビアで長らくプレー。2024年7月からラナースでプレーしていた。

右ウイングを主戦場としながらも、左ウイングやセンターフォワードとしてもプレー。ラナースでは公式戦46試合に出場し9ゴール3アシストを記録していた。

また、ジャマイカ代表としても7試合に出場。2024年10月を最後に招集は受けていない状況となっている。

初のJリーグ挑戦となるノーマン・キャンベルは、長崎の公式サイトを通じて「V・ファーレン長崎への加入、そしてこの新たな挑戦を始められることを、心から嬉しく思います。私を信じ、この機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に、感謝申し上げます。この信頼は、すごくありがたいものです。いち早くチームに馴染み、新たなチームメイトと会い、クラブの目標達成のために、自分ができる最大の貢献をすることが楽しみです」と、意気込みを語っている。

【画像】長崎が獲得した新助っ人、ノーマン・キャンベル