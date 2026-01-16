今日の運勢は？ ★2026年1月17日（土）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月17日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月17日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく1日を過ごすことでいい展開がありそうです。まわりの人たちがどう考えるか、どう思うかを気にしすぎないで、あなたがどうしたいかに意識をむけて、行動していくと良いでしょう。旅行の計画や遊びの計画を立てると良い日です。行ってみたいところがあったなら、今日は計画を立てる日にしましょう。できるだけ遠くに行くプランを考えて行くことで運気がUPするでしょう。積極的な行動があなたの運気を上げる日です。思いついたことは、すぐに行動に移しましょう。やるべきだと思っていたことを、今日のうちに終わらせてしまうと良い流れがやってくるでしょう。あなたが心から望んでいることはなんでしょうか？ご自身の夢や願望に寄り添ってあげることで、運気が上がっていくでしょう。ご自身の本当の気持ちに向き合ってみてください。好きなひととの関係を大切にすると良い日です。お相手との時間を楽しんで、愛情表現をたくさんしていくことで、おふたりの関係が深まり、穏やかな気持ちで過ごすことができるでしょう。あなたが最近気になっていたことや、興味があることに時間を使うと良い日です。映画をみたり音楽を聴いたり、読書や調べものをするのもいいでしょう。あなただけの時間を有意義に過ごしましょう。勉学やお仕事の目標を明確に立てていくことで、運気がUPする日です。将来の目標を立ててから、日々の生活でなにをしていけばいいのかまで細かく考えていくことで、良い展開がやってきそうです。お金の使い方について考えると良い日です。日々の生活の中で、どこにお金を使っているのか、どこで節約ができそうか、家計簿と向き合ってみることで、金運が上がっていくでしょう。ご家族との時間を大切にしていくことで運気がUPする日です。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をとってみると良いでしょう。一緒に暮らしている方は、一緒に和やかな時間を過ごせそうですよ。今日はヨガをしたり、瞑想をしたりすることで、心とカラダが健康的になるでしょう。健康的な意識は、クリアな思考に繋がっていきます。あなたに今重要なことがなにか、みえてくるかもしれません。あなたの魅力が高まる日です。パートナーがいる方は、注意が必要かもしれませんが、お相手を探している方は、コケティッシュな雰囲気を意識することで、お相手を魅了することができそうです。生活習慣に意識をむけましょう。早寝早起きをしたり、食事のバランスを考えたり、あなたが最近生活の中で見直していきたいと考えていたことがあれば、今日から行動していきましょう。これをみているあなたには、今内観が必要です。探している答えは、あなたの心の中にあるのです。すぐに時間をとって、腰を下ろし、内なる声が伝えてくることに、真剣に耳を傾けてください。あなたの心を信じて、それに従ってください。まわりからのすべての影響を排除して、自己の真実に耳を傾ける時です。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。