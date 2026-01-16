DeNAは16日、「2026 SPRING CAMP Supported by Umios」【一軍:宜野湾キャンプ、ファーム:嘉手納キャンプ】に参加する選手が決定したと発表した。

▼ 一軍：宜野湾キャンプ

＜投手＞

デュプランティエ、東克樹、竹田祐、伊勢大夢、山﨑康晃、坂本裕哉、入江大生、吉野光樹、藤浪晋太郎、篠木健太郎、橋本達弥、若松尚輝、森原康平、中川颯、石田裕太郎、マルセリーノ、馬場皐輔、ルイーズ、コックス、レイノルズ

＜捕手＞

松尾汐恩、戸柱恭孝、山本祐大、古市尊、九鬼隆平

＜内野手＞

林琢真、牧秀悟、京田陽太、筒香嘉智、三森大貴、石上泰輝、宮崎敏郎、田内真翔

＜外野手＞

度会隆輝、佐野恵太、勝又温史、井上絢登、蝦名達夫、ヒュンメル

▼ 二軍：嘉手納キャンプ

＜投手＞

石田健大、島田舜也、大貫晋一、小園健太、武田陸玖、松本凌人、佐々木千隼、深沢鳳介、坂口翔颯、片山皓心、平良拳太郎、宮城滝太、岩田将貴、堀岡隼人、清水麻成、金渕光希、吉岡暖、庄司陽斗、森下瑠大、松本隆之介、浜地真澄

＜捕手＞

益子京右、東妻純平、上甲凌大、近藤大雅

＜内野手＞

小田康一郎、森敬斗、柴田竜拓、宮下朝陽、加藤響、成瀬脩人、ビシエド、小笠原蒼、西巻賢二、清水詩太、高見澤郁魅

＜外野手＞

神里和毅、関根大気、濱将乃介、小針大輝