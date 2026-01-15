【心理テスト】あなたの「苦手な人との付き合い方」がわかる!? 人間関係がラクになるヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「手袋」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 Laila（ライラ）さん）冬のある日、知り合いと街でばったり出会いました。少し立ち話をしていると、相手がバッグから新品らしい手袋を取り出し、 「実はこれ、買ったんだけどサイズが合わなくて。よかったらもらってくれない？」と差し出してきました。あなたは、その手袋を受け取りました。それは何色でしたか？次の中から、直感で近いものを1つ選んでください。1． 赤2． 青3． 白4． 黒この心理テストでわかることは、あなたの「苦手な人との付き合い方」です。「手袋をもらうこと」は「迷惑をかけられること」を示しています。ここで何色の手袋をもらったかによって、あなたがあまり付き合いたくない相手に、どんな接し方をしているかがわかってしまうのです。苦手な相手でも、その場のノリと勢いで乗り切るタイプのあなた。明るく振る舞うことで距離感をコントロールしていますが、内心ではかなり疲れているのではないでしょうか。無理に盛り上げすぎず、自然体でいられる関係を大切にしましょう。苦手な人とは一定の距離を保ち、必要最低限の関わりに留めるタイプのあなた。自分を守るための賢い選択ですが、「冷たすぎる！」とあらぬ誤解を生むことも。たまには笑顔を見せておくと、人間関係がもっと楽になります。表面上は穏やかに対応しつつ、本音を隠して我慢するタイプのあなた。周囲への配慮は素晴らしいですが、ため込みすぎは禁物です。信頼できる人には本音を話したり、距離を置いたりする選択肢も考慮しましょう。心の余白を作ることが大切です。苦手な相手には極力関わらない、回避タイプのあなた。自分の心を守る意味では正解ですが、避けすぎると逆に気まずくなることも。挨拶だけはきちんとするなど、最低限の接点を持っておくと、意外とスムーズになるかもしれません。苦手な人との距離感、あなたなりのスタイルを見つけてみましょう。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/