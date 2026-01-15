『BMSG FES’25』テーマソングリリース決定、HANAやSTARGLOWら参加

昨年9月27日・28日に東京・お台場BMSG FES特設会場に総動員数8万人を記録した大規模野外フェス『BMSG FES25』で歌唱されたライブ音源｢GRAND CHAMP （Live from BMSG FES'25）｣が、1月16日（金）にデジタルリリースされることが決定した。

本楽曲は、BMSGに所属するソロアーティスト、グループアーティストからなる”BMSG ALLSTARS”をはじめ、2025年にデビューし数々のスマッシュヒットを生み、｢第67回 輝く！日本レコード大賞｣で最優秀新人賞を受賞、｢第76回NHK紅白歌合戦｣に出場と注目を集めるガールズグループ”HANA”、BMSG第3のボーイズグループとして1月21日（水）にリリースされるシングル｢Star Wish｣で、待望のデビューを迎える”STARGLOW”が参加したスペシャルなライブ音源となっている。

さらに、本楽曲のライブ映像が音楽ストリーミングサービスSpotify、YouTubeにて公開される。

また、『BMSG FES25』のライブ映像が現在、Prime Videoにて独占配信中となっており、所属アーティストのライブパフォーマンスの他、特別ユニットによるパフォーマンスを含む計66曲、4時間を超えるライブが堪能できる。

＜リリース情報＞

BMSG ALLSTARS

デジタルシングル｢GRAND CHAMP （Live from BMSG FES'25）｣

2026年1月16日（金）リリース

https://lnk.to/GRANDCHAMP_LivefromBMSGFES25

