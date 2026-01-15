かっぱ寿司×ななしいんく！VTuberと究極の推し活体験完全ガイド

「推し活」は、もう家だけじゃない！回転寿司チェーンの代名詞ともいえるかっぱ寿司が、人気VTuberプロダクション「ななしいんく」との豪華コラボを実現しました。杏戸ゆげ、飛良ひかり、湖南みあの3名とともに、あなたの「推し活」が新たなステージへと進化する特別な体験を徹底解説します。
かっぱ寿司で始まる、VTuberとの「三位一体」推し活体験
回転寿司チェーンのかっぱ寿司が、人気VTuberプロダクション「ななしいんく」とのスペシャルコラボキャンペーンを発表しました！
「ななしいんく」の中でも特に人気の高い杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名がアンバサダーとして登場。
まさか、お寿司屋さんで推し活ができる日が来るとは、驚きですよね。
今回のキャンペーンは、ただのコラボではありません。「デジタル」「グルメ」「音楽」という、五感を刺激する三位一体の体験が楽しめる、ファンにとってはまさに夢のような企画なんです。
さあ、あなたもかっぱ寿司で、推しとの特別な時間を見つけに出かけませんか？
キャンペーン概要：五感を刺激する「推し活」体験
今回のコラボは、2026年1月22日（木）から2月23日（月・祝）までの期間限定で、全国のかっぱ寿司店舗（改装中店舗を除く）で開催されます。
この期間中、お店に足を運べば、こんなにたくさんの楽しみが待っています！
店内POPからアクセスできるオリジナルARフォト体験
ななしいんくメンバーが選んだ「推しネタセット」の販売
店内で楽しめるオリジナルアナウンス＆BGM放送
ななしいんくLive動画配信（自宅でも店内でも楽しめる！）
オリジナルグッズが当たるSNSプレゼントキャンペーン
まさに、オンラインとオフラインが融合した、新しい形の「推し活」ですよね。
それでは、それぞれの魅力を深掘りしていきましょう！
1. スマホをかざせば、推しが隣に！ARフォト体験
まず注目したいのが、「オリジナルARフォト体験」です。
かっぱ寿司の店内に設置されたPOPにあるQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、なんと、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんと一緒に写真が撮れちゃうんです！
しかも、ただのARではありません。オリジナル音声も再生可能！これはもう、まるで推しが本当に隣にいるかのような、夢のような体験ですよね。
ARフォト体験の詳細概要: 店内POPのQRコードを読み込み、オリジナルARフォトフレームで撮影。 特徴: 音声付き！ 3名のオリジナル音声が楽しめます。 フォトフレーム全9種類！ どのフレームに出会えるか、毎回ワクワクしそうですね。 1日に最大3種取得可能！ （キャラクター1名につき1種） 利用時のポイント:
Googleアカウントへのログインが必要です。事前に準備しておくとスムーズです。
スマートフォンのみ対応。通信費はお客様負担なので、Wi-Fi環境の活用がおすすめです。
最新版のGoogle ChromeまたはSafariを推奨されています。
こんなに手軽に、推しとのツーショットが撮れるなんて、これは行くしかありません！
2. 推しの個性が光る！「推しネタセット」で至福のグルメ体験
食事のメインといえば、やっぱりお寿司！
今回のコラボでは、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名が、それぞれ“自ら選んだ推しネタ”をセットにした「推しネタセット」を販売します。
推しネタセットの魅力概要: 3名のVTuberがそれぞれ厳選したお寿司のセット。 特徴: 個性豊かなラインアップ！ メンバーそれぞれの好みや個性が反映された、ファン必見の特別メニューです。彼らがどんなお寿司が好きなのか、気になりますよね！ 「推しが推すメニューを食べられる」 という、体験型の楽しみ。これを食べれば、あなたも推しと同じ気持ちになれるかも？ 購入方法: 店内のタッチパネルから簡単に注文できます。
価格は店舗によって異なるため、注文時にタッチパネルでご確認ください。人気ネタは品切れになる可能性もあるので、早めの来店がおすすめです！
3. 店内BGMで「推し色」に染まる空間！オリジナルアナウンス＆BGM
お寿司を味わいながら、耳からも推しを感じられるなんて最高じゃないですか？
キャンペーン期間中、かっぱ寿司全店で「杏戸ゆげ」さん、「飛良ひかり」さん、「湖南みあ」さんのオリジナルメッセージと、3人が歌う楽曲『Starring Together!』が放送されます。
店内に足を踏み入れた瞬間から、そこはもう“推し色”に染まる特別な空間！
さらに、一部店舗では杏戸ゆげさんの『ヒューマノイドでも恋がしたい！』、飛良ひかりさんの『シスターピース』も流れる特別仕様となっています。これはもう、聖地巡礼するしかないですね！
店舗限定 楽曲放送店舗一覧
（※下記店舗では、1時間に1回放送を予定）
|都道府県
|杏戸ゆげ 楽曲放送店舗
|飛良ひかり 楽曲放送店舗
|青森県
|八戸類家店
|弘前安原店
|岩手県
|北上店
|水沢店
|山形県
|酒田店
|酒田北店
|福島県
|福島鎌田店
|福島黒岩店
|千葉県
|千葉駅前店
|千葉東寺山店
|埼玉県
|越谷レイクタウン店
|草加店
|東京都
|秋葉原万世橋店、吉祥寺駅北口 コスモビル店
|南池袋店、三鷹店
|神奈川県
|川崎市ノ坪店
|横浜西口エキニア店
|群馬県
|藤岡店
|三俣店
|長野県
|上田店
|上田築地店
|静岡県
|浜松東若林店
|浜松頭陀寺店
|愛知県
|名古屋白壁店
|水主町店
|岐阜県
|各務原蘇原店
|岐南店
|大阪府
|道頓堀戎橋店
|境川店
|岡山県
|倉敷店
|岡山大福店
|広島県
|広島矢賀店
|広島佐伯店
|福岡県
|飯倉店
|福岡長丘店
4. オンラインでも推し活！Live動画配信＆SNSキャンペーン
かっぱ寿司でのオフライン体験だけでなく、オンラインでも「ななしいんく」メンバーとのコラボが楽しめます！
推しがお寿司を食べる！Live動画配信
今回のコラボ企画では、ななしいんくメンバーがかっぱ寿司のお寿司を食べるLive動画配信が行われます。
かっぱ寿司は全店フリーWi-Fi完備なので、店内で推しネタセットを頼んで、リアルタイム視聴するなんてことも可能！まさに、バーチャルとリアルの融合ですね。配信予定日: 2026年1月23日(金) 18:00頃開始予定 実用的なアドバイス: 店内で視聴する際は、イヤホン装着など、他のお客様への配慮をお忘れなく。
オリジナルグッズが当たる！SNSプレゼントキャンペーン
さらに、見逃せないのがX（旧Twitter）投稿キャンペーンです！
ハッシュタグ「#ななしかっぱ寿司」を付けてコラボにまつわるコメントを投稿すると、抽選で15名様にオリジナル描き下ろしイラストを使ったアクリルキーホルダーがプレゼントされます。これはファンなら絶対に手に入れたい逸品ですよね！参加方法:
「#ななしかっぱ寿司」を付けてコラボにまつわるコメントを投稿。
抽選で15名様にオリジナル描き下ろしイラスト「アクリルキーホルダー」をプレゼント！開催期間: 2026年1月22日(木)～2月23日（月・祝）23:59まで 当選発表: 抽選結果は後日発表されます。
「ななしいんく」ってどんなVTuberプロダクション？
今回のコラボの主役でもある「ななしいんく」について、簡単にご紹介しましょう。
「ななしいんく」は、個性豊かなメンバーが多数所属する人気のVTuberプロダクションです。歌やトーク、ゲーム実況など、幅広いジャンルのコンテンツを配信しており、ファンとの双方向コミュニケーションを大切にする活動スタイルで多くの注目を集めています。
今回のコラボでは、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名が、その魅力をかっぱ寿司に持ち込んでくれます。
VTuberを知らない方も、この機会に彼らの魅力を知ってみてはいかがでしょうか？ きっと、新しい発見があるはずです！
まとめ：かっぱ寿司で「推し」と一緒に最高の体験を！
今回のかっぱ寿司と「ななしいんく」のコラボキャンペーンは、単なる飲食店の企画という枠を超え、デジタルとリアル、グルメとエンターテインメントが融合した、新しい形の「体験」を提供してくれます。
推しと一緒にAR写真を撮り、推しが選んだお寿司を味わい、推しの声や歌に包まれる。そして、オンラインでは推しがお寿司を食べる姿を見守り、SNSでオリジナルグッズを狙う…。これほどまでに多角的に推し活を楽しめる機会は、なかなかないでしょう。キャンペーンは2026年1月22日（木）から2月23日（月・祝）までの期間限定です。ぜひこの機会に、かっぱ寿司に足を運び、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの魅力を存分に堪能してください！
かっぱ寿司が「お食事の時間がもっと楽しくなる」という想いを込めて実現した今回のコラボ。あなたも「毎日のワクワク」を、推しと一緒に積み重ねてみませんか？
