かっぱ寿司×ななしいんく！VTuberと究極の推し活体験完全ガイド

「推し活」は、もう家だけじゃない！回転寿司チェーンの代名詞ともいえるかっぱ寿司が、人気VTuberプロダクション「ななしいんく」との豪華コラボを実現しました。杏戸ゆげ、飛良ひかり、湖南みあの3名とともに、あなたの「推し活」が新たなステージへと進化する特別な体験を徹底解説します。

かっぱ寿司で始まる、VTuberとの「三位一体」推し活体験

回転寿司チェーンのかっぱ寿司が、人気VTuberプロダクション「ななしいんく」とのスペシャルコラボキャンペーンを発表しました！

「ななしいんく」の中でも特に人気の高い杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名がアンバサダーとして登場。

まさか、お寿司屋さんで推し活ができる日が来るとは、驚きですよね。

今回のキャンペーンは、ただのコラボではありません。「デジタル」「グルメ」「音楽」という、五感を刺激する三位一体の体験が楽しめる、ファンにとってはまさに夢のような企画なんです。

さあ、あなたもかっぱ寿司で、推しとの特別な時間を見つけに出かけませんか？

キャンペーン概要：五感を刺激する「推し活」体験

今回のコラボは、2026年1月22日（木）から2月23日（月・祝）までの期間限定で、全国のかっぱ寿司店舗（改装中店舗を除く）で開催されます。

この期間中、お店に足を運べば、こんなにたくさんの楽しみが待っています！

店内POPからアクセスできるオリジナルARフォト体験

ななしいんくメンバーが選んだ「推しネタセット」の販売

店内で楽しめるオリジナルアナウンス＆BGM放送

ななしいんくLive動画配信（自宅でも店内でも楽しめる！）

オリジナルグッズが当たるSNSプレゼントキャンペーン

まさに、オンラインとオフラインが融合した、新しい形の「推し活」ですよね。

それでは、それぞれの魅力を深掘りしていきましょう！

1. スマホをかざせば、推しが隣に！ARフォト体験

まず注目したいのが、「オリジナルARフォト体験」です。

かっぱ寿司の店内に設置されたPOPにあるQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、なんと、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんと一緒に写真が撮れちゃうんです！

しかも、ただのARではありません。オリジナル音声も再生可能！これはもう、まるで推しが本当に隣にいるかのような、夢のような体験ですよね。

ARフォト体験の詳細

店内POPのQRコードを読み込み、オリジナルARフォトフレームで撮影。3名のオリジナル音声が楽しめます。どのフレームに出会えるか、毎回ワクワクしそうですね。（キャラクター1名につき1種）

Googleアカウントへのログインが必要です。事前に準備しておくとスムーズです。

スマートフォンのみ対応。通信費はお客様負担なので、Wi-Fi環境の活用がおすすめです。

最新版のGoogle ChromeまたはSafariを推奨されています。

こんなに手軽に、推しとのツーショットが撮れるなんて、これは行くしかありません！

2. 推しの個性が光る！「推しネタセット」で至福のグルメ体験

食事のメインといえば、やっぱりお寿司！

今回のコラボでは、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名が、それぞれ“自ら選んだ推しネタ”をセットにした「推しネタセット」を販売します。

推しネタセットの魅力

3名のVTuberがそれぞれ厳選したお寿司のセット。メンバーそれぞれの好みや個性が反映された、ファン必見の特別メニューです。彼らがどんなお寿司が好きなのか、気になりますよね！という、体験型の楽しみ。これを食べれば、あなたも推しと同じ気持ちになれるかも？店内のタッチパネルから簡単に注文できます。

価格は店舗によって異なるため、注文時にタッチパネルでご確認ください。人気ネタは品切れになる可能性もあるので、早めの来店がおすすめです！

3. 店内BGMで「推し色」に染まる空間！オリジナルアナウンス＆BGM

お寿司を味わいながら、耳からも推しを感じられるなんて最高じゃないですか？

キャンペーン期間中、かっぱ寿司全店で「杏戸ゆげ」さん、「飛良ひかり」さん、「湖南みあ」さんのオリジナルメッセージと、3人が歌う楽曲『Starring Together!』が放送されます。

店内に足を踏み入れた瞬間から、そこはもう“推し色”に染まる特別な空間！

さらに、一部店舗では杏戸ゆげさんの『ヒューマノイドでも恋がしたい！』、飛良ひかりさんの『シスターピース』も流れる特別仕様となっています。これはもう、聖地巡礼するしかないですね！

店舗限定 楽曲放送店舗一覧

（※下記店舗では、1時間に1回放送を予定）

都道府県 杏戸ゆげ 楽曲放送店舗 飛良ひかり 楽曲放送店舗 青森県 八戸類家店 弘前安原店 岩手県 北上店 水沢店 山形県 酒田店 酒田北店 福島県 福島鎌田店 福島黒岩店 千葉県 千葉駅前店 千葉東寺山店 埼玉県 越谷レイクタウン店 草加店 東京都 秋葉原万世橋店、吉祥寺駅北口 コスモビル店 南池袋店、三鷹店 神奈川県 川崎市ノ坪店 横浜西口エキニア店 群馬県 藤岡店 三俣店 長野県 上田店 上田築地店 静岡県 浜松東若林店 浜松頭陀寺店 愛知県 名古屋白壁店 水主町店 岐阜県 各務原蘇原店 岐南店 大阪府 道頓堀戎橋店 境川店 岡山県 倉敷店 岡山大福店 広島県 広島矢賀店 広島佐伯店 福岡県 飯倉店 福岡長丘店

4. オンラインでも推し活！Live動画配信＆SNSキャンペーン

かっぱ寿司でのオフライン体験だけでなく、オンラインでも「ななしいんく」メンバーとのコラボが楽しめます！

推しがお寿司を食べる！Live動画配信

今回のコラボ企画では、ななしいんくメンバーがかっぱ寿司のお寿司を食べるLive動画配信が行われます。

かっぱ寿司は全店フリーWi-Fi完備なので、店内で推しネタセットを頼んで、リアルタイム視聴するなんてことも可能！まさに、バーチャルとリアルの融合ですね。

オリジナルグッズが当たる！SNSプレゼントキャンペーン

2026年1月23日(金) 18:00頃開始予定店内で視聴する際は、イヤホン装着など、他のお客様への配慮をお忘れなく。

さらに、見逃せないのがX（旧Twitter）投稿キャンペーンです！

ハッシュタグ「#ななしかっぱ寿司」を付けてコラボにまつわるコメントを投稿すると、抽選で15名様にオリジナル描き下ろしイラストを使ったアクリルキーホルダーがプレゼントされます。これはファンなら絶対に手に入れたい逸品ですよね！

「#ななしかっぱ寿司」を付けてコラボにまつわるコメントを投稿。

抽選で15名様にオリジナル描き下ろしイラスト「アクリルキーホルダー」をプレゼント！

2026年1月22日(木)～2月23日（月・祝）23:59まで抽選結果は後日発表されます。

「ななしいんく」ってどんなVTuberプロダクション？

今回のコラボの主役でもある「ななしいんく」について、簡単にご紹介しましょう。

「ななしいんく」は、個性豊かなメンバーが多数所属する人気のVTuberプロダクションです。歌やトーク、ゲーム実況など、幅広いジャンルのコンテンツを配信しており、ファンとの双方向コミュニケーションを大切にする活動スタイルで多くの注目を集めています。

今回のコラボでは、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの3名が、その魅力をかっぱ寿司に持ち込んでくれます。

VTuberを知らない方も、この機会に彼らの魅力を知ってみてはいかがでしょうか？ きっと、新しい発見があるはずです！

まとめ：かっぱ寿司で「推し」と一緒に最高の体験を！

今回のかっぱ寿司と「ななしいんく」のコラボキャンペーンは、単なる飲食店の企画という枠を超え、デジタルとリアル、グルメとエンターテインメントが融合した、新しい形の「体験」を提供してくれます。

推しと一緒にAR写真を撮り、推しが選んだお寿司を味わい、推しの声や歌に包まれる。そして、オンラインでは推しがお寿司を食べる姿を見守り、SNSでオリジナルグッズを狙う…。これほどまでに多角的に推し活を楽しめる機会は、なかなかないでしょう。

の期間限定です。ぜひこの機会に、かっぱ寿司に足を運び、杏戸ゆげさん、飛良ひかりさん、湖南みあさんの魅力を存分に堪能してください！

かっぱ寿司が「お食事の時間がもっと楽しくなる」という想いを込めて実現した今回のコラボ。あなたも「毎日のワクワク」を、推しと一緒に積み重ねてみませんか？

