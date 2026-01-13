R&Iカンパニーリミテッドは1月17日、飲食店運営の嶋内研二氏とフランチャイズ契約を締結し、茨城県つくば市に「たこ焼とえび焼 なかよし屋」つくば学園の森店をオープンする。

「なかよし屋」は、北海道内で急成長しているブランド。札幌本店はオープン直後から連日大行列となり、札幌中の島、釧路別保、旭川春光と続々とオープンさせている。今回オープンするつくば学園の森店は本州初出店で、嶋内夫妻が店舗創りに関わるが、商品やデザインのプロデュースは、数々の人気店を手掛ける「hanninmae」が担当する。

「なかよし屋」のたこ焼きには、北海道羅臼町の漁師が浜茹でした、太く柔らかい大だこを使用。一番人気の「名物塩たこ焼き」(6個 540円／8個 594円)は口当たりも良く、サラサラとした味わいが特徴の羅臼の海洋深層水で作った塩「ラウシップ」を使っており、本来のたこの素材の良さを味わえる。

そのほか、たこ焼きは「自家製どっぷりソースたこ焼き」(6個 626円／8個 680円)や、「人気たっぷらぁチーズたこ焼き」(6個 778円／8個 832円)など全5種類を展開。ぷりぷりのエビを入れた「えび焼き」や、両方を一度に楽しめる「なかよし盛」、サイドメニューとしてザンギも用意する。