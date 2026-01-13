ローソンは1月13日より、「ご当地！中国・四国 うまいもん祭」を、中国・四国地区のローソン店舗で開催する。

からあげクン いろり山賊監修 山賊味

ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

中国・四国地区のローソン店舗では8品を販売する。「からあげクン いろり山賊監修 山賊味」(298円)、「肉三昧！！ 山賊焼サンド」(484円)は、山口県の人気食事処「いろり山賊」が監修した。

かぶりついて食べるユニークなおにぎり「おにドッグ(ウインナー＆焼そば)」(451円)、岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を乗せた「デミカツチャーハン！」(697円)、カレーと濃厚なカルボナーラソースの2つの味が楽しめる「まぜて味知なるうどん」(646円)も販売する。

岡山県の蒜山(ひるぜん)ジャージー牛乳を使用した「チョコにおぼれた大きなメロンパン」(265円)、「バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)」(232円)、四国地区で人気の焼豚玉子飯を中華まんにアレンジした「焼豚玉子まん」(205円)も販売する。