第104回全国高校サッカー選手大会・決勝戦が12日に行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3－0で下して初優勝。史上6校目となるインターハイとの“夏冬2冠”を達成した。

試合後には今大会の優秀選手36名が発表。通算7ゴールを挙げて得点王に輝いたFW日高元をはじめ、GK寺田健太郎、DF中野陽斗、DF荒木仁翔、MF堀ノ口瑛太、MF福島和毅、FW倉中悠駕、FW徳村楓大と優勝校の神村学園から最多8名が選出。惜しくも優勝を逃したものの初の決勝進出を果たした鹿島学園からはGKプムラピー・スリブンヤコやDF清水朔玖、FW内海心太郎ら7名が名を連ねた。

今大会の優秀選手は以下の通り。

▼GK

プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園）

寺田健太郎（神村学園）

仲七璃（帝京長岡）

▼DF

中川光星（鹿島学園）

齊藤空人（鹿島学園）

清水朔玖（鹿島学園）

中野陽斗（神村学園）

荒木仁翔（神村学園）

西村圭人（尚志）

松澤琉真（尚志）

廣瀬煌（流通経済大柏）

メンディー・サイモン友（流通経済大柏）

増田大空（流通経済大柏）

榎本来輝（日大藤沢）

村上慶（大津）

松岡敏也（興國）

▼MF

三浦春人（鹿島学園）

堀ノ口瑛太（神村学園）

福島和毅（神村学園）

小曽納奏（尚志）

島谷義進（流通経済大柏）

古川蒼真（流通経済大柏）

福島京次（大津）

水澤那月（帝京長岡）

小杉唯斗（聖和学園）

長璃喜（昌平）

▼FW

内海心太郎（鹿島学園）

渡部隼翔（鹿島学園）

倉中悠駕（神村学園）

徳村楓大（神村学園）

日高元（神村学園）

臼井蒼悟（尚志）

根木翔大（尚志）

山下虎太郎（大津）

三鴨奏太（堀越）

齊藤琉稀空（東福岡）