幾田りら「完璧でいなきゃと思わなくていい」「不完全な自分も受け入れて」新成人に贈る言葉

FM大阪、TOKYO FM、FM AICHIにて提供する「マクセル meets カレッジナレッジ」(毎週日曜13:55～14:00放送)の特別番組「マクセル meets カレッジナレッジ～成人の日 ミライナレッジ～」が、成人式の日である1月12日(月・祝)に放送されました。通常の番組枠を拡大し、成人の日に合わせて人生の先輩から若者へエールを送る特別番組です。

レギュラー番組でパーソナリティをつとめるシンガーソングライターのサカグチアミに加え、今回は特別パーソナリティとして、サカグチとプライベートでも親交の深いYOASOBIのボーカルでシンガーソングライターの幾田りらさんと、シンガーソングライターの有華さんを迎えて、新成人、そして二十歳（はたち）を迎えたすべての人へ向けて、自身の経験を交えながら温かな言葉を贈りました。

この記事では、新成人へメッセージを送ったパートを紹介します。

ーー番組では3人が成人式の思い出を振り返り、リスナーから届いたメッセージを紹介していきました。

◆3人から新成人へ贈る未来を紡ぐメッセージ

サカグチ：新成人のみなさん、20歳を迎えられたみなさんに、私たちからあらためて一言ずつ贈りたいと思います。まずは、りらちゃんからどうぞ。

幾田：18歳、19歳、20歳くらいの人たちに向けて、少し年上の自分が何か言うというのは、なんだかおこがましい気持ちもあるなと思いつつも……自分なりに思ったこととしては、本当に当時18歳、19歳くらいのときに作った「Answer」という曲がありまして。

幾田：そこでも書いていることではあるのですが。本当に先のほうのことって何もわからないし、わからないからこそ、すごく「完璧な自分でいなきゃ」「完璧な未来を描かなきゃ」「それに向かって1つずつ積み上げていかなきゃ」みたいに思いがちだけど。でも、未完成な、不完全な自分もちゃんと受け入れて、そこをなんとか埋めようとしていこうとする過程があれば、絶対にどこかで、気づいたら自分の中のいろいろなゴールラインを超えられているときが、振り返ったときに絶対にあると思うので。今の自分というものをしっかり見つめながら、あまり焦りすぎず。もし自分が夢を持っているならそれに向かって一つひとつ積み上げていければいいし、なかったとしたら、ただ怯えるというだけじゃなくて、自分を見つけていく過程の中できっと見つかることもあると思うので。焦らず一緒に人生を紡いでいきましょう。

サカグチ：最高じゃん！ じゃあ続いて、有華姉さんお願いします。

有華：今日の放送内でみんなからのメッセージは届けたと思うので、私はここで「一句」だけで終わらせていただきます。それでは一句、「五七五」いかせていただきます。

「いつまでも 子どもでいてね フロム有華」

有華：“フロム有華”は、やっぱり入るんですよ。五七五の「五」で締めました。私からだということを入れないといけなかったから（笑）。

サカグチ：それって、たぶん、どの句でもいける（笑）。

有華：（笑）。「大人にならなきゃ」とか、今日の番組の中でいろいろな会話が出ましたけれど、私もいま30代で、いわゆる「大人」だとは思います。世間から見れば。でも、いつまでも子ども心を持っている人がすごく輝いているような気がしているので。そうやっていつまでも子ども心を忘れないでほしいというメッセージを贈ります。では、サカグチさんお願いします！

サカグチ：私もそんなに年齢が離れていないから、そんなに先輩面はできないですけれど、自分が18歳とか20歳のときに出会っていたらよかったなという言葉が1つあって。それは、私が一番敬愛している作家・遠藤周作さんが言っていたのですが、「人生には何ひとつ無駄なものはない、無駄なことはひとつもない」という言葉です。

「なんでこんな思いをしなければいけないのだろう……」とか、いろいろ手探りで人生を送っていくなかで、本当に未来の自分に向けて「何ひとつ無駄なことはない」と思って生きていると、自分も強気になって日々を過ごせるかなと思うので。過去の自分に向けても、私はこの言葉を贈りたいです。

――番組では他にも、3人が選ぶ「新成人へ送りたいリクエストソング」を紹介する場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：マクセル meets カレッジナレッジ～成人の日 ミライナレッジ～

放送局：FM大阪、TOKYO FM、FM AICHI

放送日時：2026年1月12日（月・祝）15:00～16:00

パーソナリティ：サカグチアミ

特別パーソナリティ：幾田りら、有華

番組Webサイト：https://www.fmosaka.net/_sites/16783627