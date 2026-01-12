ブンデスリーガ第16節が11日に行われ、バイエルンとヴォルフスブルクが対戦した。

バイエルンはここまでリーグ戦15試合を戦い、13勝2分けと無敗をキープ。2位ドルトムントとは勝ち点「8」差をつけており、リーグ首位を快走している。対するヴォルフスブルクはリーグ戦15試合で4勝3分け8敗の勝ち点「15」で14位に沈んでいるという状況。少しでも勝ち点を獲得したいところだった。なお、日本代表DF伊藤洋輝はベンチスタートとなった。

バイエルンは5分、左サイドのヨシプ・スタニシッチがスペースへボールを送り、ルイス・ディアスがボックス内からDFラインとGKの間にクロスを通す。これがオウンゴールを誘い、早速先制した。

しかし、ヴォルフスブルクも黙っていない。ハーフウェイライン付近でボールを回収すると、ロヴロ・マイェルがボックス内へスルーパス。そこに走り込んできたジェナン・ペイチノヴィッチが落ち着いて流し込み、同点とした。

なかなか主導権を掌握できないバイエルン。それでも30分、ハリー・ケインが最終ラインまで下がり、右ハーフスペースにポジションを取っていたコンラート・ライマーへ展開。右サイドに張っていたミカエル・オリーズがパスを受けて、クロス上げると、ルイス・ディアスが頭で合わせ、再びバイエルンがリードを奪った。

後半に入って50分、バイエルンは個のクオリティで得点する。パスワークから右サイドのオリーズまでボールがつながると、そのオリーズがカットインしてボックスに侵入。そのまま左足でシュートを放ち、ゴールを決めた。さらに53分、ケインの後方からのロングフィードをオリーズが収め、相手をかわして折り返しのパスを送ると、ゴール前に詰めていたL・ディアスがオウンゴールを誘った。

勢いが止まらないバイエルンは68分、ケインが後方からのパスに反応してボックス内で折り返し、ラファエル・ゲレイロがダイレクトで合わせてリードを4点差に。直後の69分、ボール奪取の流れからケインが見事なコントロールシュートでゴールを決めた。これがケインの今季リーグ戦20得点目となった。

その後も76分にオリーズが“ドッペルパック”となるゴールを決め、77分には伊藤洋輝が途中出場。88分にもレオン・ゴレツカがゴールを決め、バイエルンが8－1でヴォルフスブルクに大勝した。

次節は両チーム共に14日に行われ、バイエルンはアウェイでケルン、ヴォルフスブルクはホームでザンクトパウリとそれぞれ対戦する。

【スコア】

バイエルン 8－1 ヴォルフスブルク

【得点者】

1－0 5分 オウンゴール（バイエルン）

1－1 13分 ジェナン・ペイチノヴィッチ（ヴォルフスブルク）

2－1 30分 ルイス・ディアス（バイエルン）

3－1 50分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

4－1 53分 オウンゴール（バイエルン）

5－1 68分 ラファエル・ゲレイロ（バイエルン）

6－1 69分 ハリー・ケイン（バイエルン）

7－1 76分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

8－1 88分 レオン・ゴレツカ（バイエルン）

【動画】ケインの芸術的なゴール＆L・ディアスのヘディング弾！