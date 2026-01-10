水戸ホーリーホックは10日、2025シーズン限りでFC今治を退団したDFダニーロの加入を発表した。

ダニーロは1997年3月27日生まれの現在28歳。母国ブラジルで各クラブを渡り歩いた後、2025年に今治へ完全移籍加入した。2025明治安田J2リーグでは33試合のピッチに立ち、J2初挑戦ながら11位に入った今治をセンターバックとして支えた。シーズン終了後の昨年12月23日、契約満了に伴い、同シーズン限りでクラブを離れることが発表されていた。

そんなダニーロがJリーグでのキャリアを続け、初のJ1に挑む水戸に加入することが決定。ダニーロはクラブを通して、加入に際しての心境と、新天地での意気込みを次のように明かした。

「ここ、水戸に来ることができとても幸せな気持ちです。J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです。サポーターの皆さんの熱い応援もぜひよろしくお願いします」

水戸は2025明治安田J2リーグで躍進を続け、最終的には20勝10分8敗の成績を残し、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を成し遂げた。今年の上半期は明治安田J1百年構想リーグに臨み、シーズン以降後の2026－27シーズンもJ1を舞台に戦う。