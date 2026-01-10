第104回全国高校サッカー選手権大会・準決勝が10日に行われた。

準決勝第1試合は、尚志（福島）と神村学園（鹿児島）による初の決勝進出を狙うチーム同士の対決となった。試合開始早々5分に岡大輝のヘディング弾で尚志が先制したが、73分に日高元のヘディング弾で神村学園が追いつき、1－1で90分が終了。PK戦に突入すると、10人目までもつれた激闘を9－8で制した史上6校目の夏冬2冠を目指す“インターハイ王者”神村学園が決勝進出を果たした。

準決勝第2試合では、鹿島学園（茨城）と流通経済大柏（千葉）が対戦。0－0で迎えた90分にワーズィージェイヴェン勝がこぼれ球を押し込んで鹿島学園が初の決勝に駒を進めた。

この結果、今大会決勝の対戦カードは神村学園と鹿島学園に決定。決勝戦は1月12日（月）にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、14時05分キックオフ予定となっている。なお、試合の模様は日本テレビ系列で生中継されるほか、TVerとSPORTS BULLにて無料でライブ配信もされる。

選手権準決勝の結果一覧、および1月12日に開催される決勝の対戦カードは以下の通り。

◆■準決勝 試合結果

尚志 1－1（PK戦：8－9） 神村学園

鹿島学園 1－0 流通経済大柏

◆■決勝 対戦カード

▼1月12日（月） ＠MUFGスタジアム（国立競技場）

神村学園 vs 鹿島学園

【ハイライト動画】鹿島学園が劇的勝利で初の決勝進出！