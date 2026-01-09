MLBは、大谷翔平選手が2025年シーズンに放った本塁打を公式Xで紹介した。



シーズンの幕開けとなった東京ドームでのMLB公式戦では、シカゴ・カブス戦の五回に右中間フェンスを越えるソロ本塁打を放ち、早くもファンに強烈な印象を残した。



この一発を皮切りに、大谷選手はシーズンを通して長打を量産。4月3日のブレーブス戦ではサヨナラ本塁打を放ち、勝利を決定づける劇的な場面も演出した。



中盤戦には複数球場で強烈なホームランを連発し、相手投手を圧倒。9月には50号本塁打に到達し、ドジャースの球団単年最多記録を更新したほか、通算でもドジャース加入後100号本塁打を達成した。



シーズン後半のジャイアンツ戦では逆転の一打を放つなど、勝利に直結する場面も記録した。シーズン最終戦では55号本塁打をマークし、自身が昨季記録した54本を更新。長打力と勝負強さを兼ね備えた打撃で、チームを牽引した。



今季の成績は、本塁打55本、打点102、得点146、OPS1.014と圧倒的な数字を残し、攻撃面でもドジャースを支えた。



今季55本塁打という圧倒的な成績を残した大谷選手が、来季もその長打力と勝負強さでチームの中心を担い、さらなる記録更新に期待がかかる。











【動画】爽快！大谷翔平、2025年の全ホームランを40秒でおさらい！

MLBの公式Xより



