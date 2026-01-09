ヴィッセル神戸は9日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号が決定したことをクラブ公式サイト上で発表した。

2025シーズンに明治安田J1リーグを5位で終えた神戸は、サンフレッチェ広島を4年間率いたミヒャエル・スキッベ監督が就任。今オフには元日本代表MF乾貴士やMF郷家友太、DFンドカ・ボニフェイスといった即戦力を積極補強し、2シーズンぶりのJ1制覇を目指している。

今回の発表にて、新加入組の乾は背番号「14」、郷家は「5」、ンドカは「80」を着用することが判明している。神戸のクラブ公式サイトに掲載された2026シーズンのトップチームメンバーおよび選手背番号は次のとおり。

■監督・スタッフ

監督／ミヒャエル ハインツ スキッベ（Michael Heinz SKIBBE）※新任

ヘッドコーチ／フィクリ セハット ウマル（Fikri Serhat UMAR）※新任

コーチ／秋葉忠宏（Tadahiro AKIBA）※新任

コーチ／竹谷昂祐（Kosuke TAKEYA）※新任

GKコーチ／松本拓也（Takuya MATSUMOTO）

アシスタントGKコーチ兼U21GKコーチ／富居大樹（Daiki TOMII）※新任

U21監督兼トップチームアシスタントコーチ／中口雅史（Masafumi NAKAGUCHI）※新任

U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチ／橋本英郎（Hideo HASHIMOTO）※新任

フィジカルコーチ／生駒武志（Takeshi IKOMA）※新任

フィジカルコーチ／古邊考功（Yoshinori FURUBE）※新任

フィジカルコーチ／吉満樹（Toshiki YOSHIMITSU）

コンディショニングコーチ／藤井輝（Hikaru FUJII）※新任

■選手

1 GK.前川黛也（Daiya MAEKAWA）

2 MF.飯野七聖（Nanasei IINO）

3 DF.マテウス トゥーレル（MATHEUS THULER）

4 DF.山川哲史（Tetsushi YAMAKAWA）

5 MF.郷家友太（Yuta GOKE）※

6 MF.扇原貴宏（Takahiro OHGIHARA）

7 MF.井手口陽介（Yosuke IDEGUCHI）

10 FW.大迫勇也（Yuya OSAKO）

11 MF.武藤嘉紀（Yoshinori MUTO）

13 MF.佐々木大樹（Daiju SASAKI）

14 MF.乾貴士（Takashi INUI）※

15 DF.ジエゴ（DIEGO）※

16 DF.カエターノ（CAETANO）

18 MF.井出遥也（Haruya IDE）

21 GK.新井章太（Shota ARAI）

23 DF.広瀬陸斗（Rikuto HIROSE）

24 DF.酒井高徳（Gotoku SAKAI）

25 MF.鍬先祐弥（Yuya KUWASAKI）

26 FW.ジェアン パトリッキ（JEAN PATRIC）

28 MF.濱﨑健斗（Kento HAMASAKI）※■

29 FW.小松蓮（Ren KOMATSU）

30 MF.山内翔（Kakeru YAMAUCHI）

31 DF.岩波拓也（Takuya IWANAMI）

32 GK.ウボング リチャード マンデー（RICHARD MONDAY UBONG）

33 MF.橋本陸斗（Rikuto HASHIMOTO）

35 FW.冨永虹七（Niina Tominaga）

38 MF.浦十藏（Juzo URA）

39 GK.髙山汐生（Shioki TAKAYAMA）

41 DF.永戸勝也（Katsuya NAGATO）

42 DF.本間ジャスティン（Justin HOMMA）■

43 DF.山田海斗（Kaito YAMADA）■

44 MF.日髙光揮（Mitsuki HIDAKA）

45 FW.相澤デイビット（David AIZAWA）※

46 FW.伊藤湊太（Sota ITO）※

51 MF.瀬口大翔（Taiga SEGUCHI）※

53 FW.渡辺隼斗（Hayato WATANABE）※

55 FW.宮原勇太（Yuta MIYAHARA）

57 DF.入江羚介（Ryosuke IRIE）*2026年JFA・Jリーグ特別指定選手

58 MF.大西湊太（Sota ONISHI）※

71 GK.権田修一（Shuichi GONDA）

80 DF.ンドカ ボニフェイス（Boniface NDUKA）※

※は新加入選手

■は背番号変更選手

宮代大聖選手につきましては、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱中につき決定次第、お知らせいたします（2026年1月9日時点）。