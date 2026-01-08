今日の運勢は？ ★2026年1月9日（金）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月9日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月9日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？愛情運が好調。特に恋愛に意識が向いていない場合でも、モテるようなことがあります。人の世話を焼くような立場や仕事、役割を担っている場合は、感謝されそうです。あなたの普段の人に対する行動や行いが返ってきて、気持ちがほっとしそうな日。駆け引きなんてせず、真っすぐにいきましょう。今日は、誠意をもって真っすぐにいくことで、うまくいく日です。天秤座の人は器用で空気も読めますが、今日はあなたの言葉で、よく思われようとはせず、素直にいきましょう。ありのままのあなたの方が魅力的です。理想の自分を思い描いてみましょう。今の自分に満足している、していないに関わらず、今日描いた理想は、あなたにそれを叶えていくだけの力があることを示しています。そこに意識を向けて、少しの時間集中するだけで、その理想の自分に近づく術やチャンスが、ふっとあなたのもとにやってくるでしょう。パートナー運が上がっています。結婚、新しい契約など、何かが一歩前進する空気をはらんだ運勢です。関係性に明確な名称が無かったとしても、周りが注目したり、一目置くような関係性の強まり方をします。公私に関係なく、関わり合いの深い縁のある二人は、何かしら前に進みそうです。友人運が高まっています。特に友達でなかったとしても、一人で過ごすよりは複数人、もしくは人がいる場所に居た方が、今日の運勢を活かせます。特に、グループでの習い事や、塾、部活など、コミュニティの中で二人以上で何かをするのなら、今日は特に思い切り取り組んでみて下さい。関わるコミュニティや人脈が増えていきそうです。今日は人間関係が良好に広がっていくような運勢です。知り合いたかった人や繋がりたかった人たちと近くなれたり、繋がりが出来るような日ですので、人に会うなら目的をもって会うようにすると、思った通りの展開につなげられるでしょう。今日は一か所でいいので、物を減らしてみましょう。意外と要らないものを抱え込んでいるかも。用途・目的別に、整理整頓したと思って小分けにしていたものが逆に手間を増やして管理が面倒にはなっていませんか？シンプルに、減らして、身軽にいきましょう。今日はしっかり食事を摂ることを心がけて下さい。特に、手料理だと◎ 普段自分で手料理をしなかったとしても、自分で作った料理は自分にエネルギーを沢山与えてくれます。火の通った温かいもので、体を温めましょう。また、朝に換気が出来ると、一日がスムーズにいきそう。思っていたことがポロっと口をついて出てきそうです。自分の意外な本音と向き合うことになりそう。あなたが自覚していなかったことに気づきそうです。それを認めて受け入れれば、自然と人生の流れが良くなります。無意識や、目に見えないものと縁の強く出る運勢です。仕事運は良いのですが、体力的にもメンタルも削られていくような運勢です。少し肩の力を抜いて、あえて80％くらいの力で臨むくらいにしましょう。全力を出そうとすると、空回りしてしまいそうです。あなたのポテンシャルは充分にあるはずです。余裕を持ちましょう。体の疲れが出やすい日です。普段の頑張りに、そろそろブレイクを入れるタイミングかも。もし体調で不安なことがあるなら無理をせず、メンテナンスをしましょう。自分が自分に手間暇かけて、労わって下さい。仕事は気合を出せばしっかり片付きそうですが、イライラが溜まりそう。ほどほどにしましょう。今日はあなたが好きな香りをまといましょう。心がほどけていくようなお気に入りの香りはありますか？体と一緒に心もほっとするようなにおいは、今あなたが求めているものを教えてくれます。香水、料理の香り、シャンプーのにおいなど、嗅覚に意識を向けてみましょう。五感を研ぎ澄ませて。自分の為に、ちゃんと食べる、睡眠をとる、ということを削っていませんか？自分を自分で養いましょう。あなたがあなた自身を愛し、大切にしていきましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。