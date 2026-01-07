『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第1節が7日に行われ、ロス五輪世代で今大会に臨むU-23日本代表がU-23シリア代表と対戦した。

大会連覇を目指す日本は、A代表にも名を連ねたMF佐藤龍之介（FC東京）やMF大関友翔（川崎F）らが先発。立ち上がりから主導権を握ると、10分に先手を奪う。ボックス左のスペースに走り込んだ佐藤が後方からボールを引き出して中央の大関へ。パスを受けた大関が冷静にシュートを流し込み、均衡を破った。

その後も日本はFW横山夢樹（C大阪）のドリブル突破などから好機を作り出したが追加点を奪うことはできずに前半は終了。迎えた後半にも横山のシュートがクロスバーを叩き、大関のやンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大学）のシュートがGKに阻まれるなど試合を決めきれない。

それでも66分、右サイドからのクロスのこぼれをボックス内で拾った佐藤が左足でシュート。グラウンダーのボールがゴール右隅に決まり、待望の追加点が生まれた。さらに75分にもボックス手前から佐藤が左足でシュートを突き刺し、勝利を決定づける。87分には途中出場の石渡ネルソン（C大阪）が佐藤からのラストパスを冷静に流し込むと、アディショナルタイムにも道脇豊（ベレフェン／ベルギー）のPKで加点した日本が5－0で勝利した。

白星発進に成功した日本は次節、10日にUAE代表との一戦に臨む。

【スコア】

U-23日本代表 5－0 U-23シリア代表

【得点者】

1－0 10分 大関友翔（日本）

2－0 66分 佐藤龍之介（日本）

3－0 75分 佐藤龍之介（日本）

4－0 87分 石渡ネルソン（日本）

5－0 90＋3分 道脇豊（PK／日本）

【動画】“10番”佐藤龍之介が2G2Aと躍動