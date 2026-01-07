「結婚・仕事・子どもは？」正月の“親戚ハラスメント”どう流す？ 2026年 SNSで共感呼ぶ「賢いスルーの技術」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージやSNSで巻き起こるリアルな議論――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、日々のふとした「心地よさ」のヒントを探っていきます。

今回は、正月明けに多くの人が直面する「親戚とのコミュニケーション」という永遠の課題について考えていきます。

2026年1月も2週目に入り、ようやく日常のリズムが戻ってきました。一方で、SNSなどでは今年も「正月休みの精神的ダメージ」を訴える書き込みが多く見受けられます。

その要因の多くは、久々に顔を合わせた親戚からの「無遠慮な質問攻め」、いわゆる“親戚ハラスメント”です。

「結婚はまだなの？」「仕事、あそこは給料安いんでしょ？」「2人目はまだ？」

こうした問いかけは、発信する側に悪気がないことも多いのですが、受け手にとっては大きな心理的負担となります。特に、2026年時点で40歳前後となる「アラフォー世代」は、バブル世代（60〜70代）と、効率的な人間関係を好むZ世代（20代）の価値観の板挟みになりやすく、こうした場面で最も疲弊しやすい立場にあるといえるかもしれません。

周囲でも、今回の帰省で新たなフェーズの質問を受け、対応に苦慮したという声が聞かれました。こうした世代間の価値観のズレに対し、今どのような処世術が支持されているのでしょうか。

■「回答」ではなく「受け流し」に徹する

かつては「親戚の期待に誠実に答えるのがマナー」という風潮もありました。しかし、生き方が多様化した現在、SNS上の議論で目立つのは「真面目に返答しない」という戦略です。

効果的なのは、「会話を深掘りさせない、けれど空気は壊さない」という絶妙な受け流しです。

例えば、「まだ独身なの？」と問われれば、「そうなんですよ、自由すぎて戻れなくて」と笑顔で短く返し、すぐに「それより、このお酒おいしいですね」と話題を物理的なモノへシフトさせます。真面目に現状を説明しようとすればするほど、相手に「アドバイス（という名の説教）」の隙を与えてしまうからです。

■2026年版「聞き流し」の必勝フレーズ

ネット上で「実際に効果があった」と支持されている、使い勝手の良いフレーズをいくつか紹介します。

①「あはは、検討中なんです」

「検討中」は非常に汎用性の高い言葉です。何を、いつまで、といった具体性を持たせず、笑顔で話を打ち切る効果があります。

②「それより、〇〇さんの健康の秘訣を教えてください」

質問を質問で返す「話題泥棒」の手法です。シニア世代は自身の経験談を語ることを好む傾向があり、ターゲットを自分から相手へ移すことで追及を回避しやすくなります。

③「親戚の中でも、そんなに気にかけてくれるのは〇〇さんだけですよ」

少し釘を刺しつつも、言葉の上では相手を持ち上げる高等テクニックです。言われた側は、それ以上踏み込みづらい空気を感じ取ることになります。

■「物理的な距離」で解決する新常識

最近のライフスタイルトレンドとして顕著なのが、「短時間帰省」の広がりです。

「帰省はするが宿泊は近隣のホテルにする」「集まりには数時間だけ顔を出し、次の予定を理由に退散する」といった選択は、2026年現在は“冷たい行為”ではなく、互いの良好な関係性を維持するための“賢い自衛策”として定着しつつあります。

「親しき仲にも礼儀あり」を物理的な距離で担保する。誰かの期待に応えるために自分をすり減らすのではなく、双方が心地よく過ごせる距離感を優先する考え方が、今の日本にようやく広がり始めているようです。