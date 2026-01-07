【12星座占い】2026年1月の運勢は？「双子座（ふたご座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「双子座（ふたご座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！課題と向き合うことがテーマな月ではありますが、ここでの頑張りは成長につながりそうです。コツコツ取り組む感覚を大切に進んでみましょう。また、人付き合いを通じて学ぶ機会も多い月となりそうなので、コミュニケーションも積極的に取っていきましょう。恋愛運は中旬から好調です。それまでは人間関係で悩みが出やすい運気なので、慌てて動き出さないようにしましょう。課題と向き合うような月となりそうです。下旬からは調子の良さが出てきて、上司から認められたり、報われたりするような運気へと入っていきます。今月は海外に関することに目を向けてみると、新たな発見がありそうです。楽しんでリサーチをしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/