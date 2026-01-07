今日の運勢は？ ★2026年1月8日（木）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月8日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月8日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！あなたの星座は何位……？今日はあなたの存在そのものが魅力になります。特別なことをしなくても、自然な笑顔や何気ない一言が相手の心を和ませます。頑張らなくていい日ほど、恋は静かに近づいてきます。肩の力を抜いて、心地よい時間を楽しんでください。今日は小さな達成感を積み重ねられる日です。一つ終わらせるたびに「よくやった」と自分を認めてください。その積み重ねが、思った以上の自信になります。あなたのペースは間違っていません。ちゃんと前に進んでいます。体は思っているより、ちゃんと頑張っています。今日は「調子がいい部分」に目を向けてみてください。呼吸ができている、歩けている、それだけでも十分です。自分の体に感謝すると、自然と気持ちまで軽くなります。今日はあなたの優しさが自然に伝わる日。無理に気を遣わなくても、普段通りの態度が安心感を生みます。「一緒にいて楽だ」と思われやすい流れです。あなたはすでに、誰かにとって居心地のいい存在です。お金に対する不安が少し和らぐ日です。今あるものに目を向けることで、「意外と大丈夫かも」と感じられます。焦らず、丁寧に向き合えば、ちゃんと整っていきます。安心感が、金運を育てる栄養になります。今日は「楽しい」が素直に感じられる日。上手かどうか、意味があるかどうかは気にしなくて大丈夫です。やっていて心が動くことこそ、あなたに必要な時間。楽しむ感覚が、日常をやさしく支えてくれます。あなたの努力は、ちゃんと見えています。すぐに結果にならなくても、積み上げたものは確実に力になっています。今日は「自分を信じて続ける」だけで十分。焦らなくても、道はちゃんとつながっています。今日は「自分を好きでいる」ことが恋を呼びます。無理に誰かに合わせなくても、あなたらしさが魅力です。心が穏やかでいるほど、自然と良い縁が近づいてきます。まずは自分に優しくしてください。今日は回復力が高まっています。少し休むだけで、思った以上に元気が戻るでしょう。自分を甘やかすことに罪悪感はいりません。大切に扱われた体は、ちゃんと応えてくれます。何気ないやり取りが、あなたの一日を明るくします。特別な話題がなくても、笑顔や相槌が十分なコミュニケーションになります。あなたの存在が、場の空気を柔らかくしています。今日は「気持ちよく使ったお金」が良い循環を生みます。小さな満足でも大丈夫。自分が嬉しくなる使い方を選ぶことで、気分も運も上向きになります。豊かさは、喜びと一緒に巡ります。今日は「自分の時間を持てた」だけで成功です。短くても、少しでも、自分のための時間は心を満たします。あなたはちゃんと、自分の人生を大切にしています。その感覚を誇ってください。自分の「今」を生きるから、相手の今が分かる。それが優しさです。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。