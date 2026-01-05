浦和レッズは5日、明治安田J1百年構想リーグを戦うトップチーム体制と背番号を発表した。

2025年シーズンを7位で終えた浦和は、マチェイ・スコルジャ監督による第2次体制の3年目となるシーズンを迎える。また、アシスタントコーチにかつて浦和でプレーした田中達也氏の就任が決定した。

今オフには、柏レイソルからDF片山瑛一が完全移籍で加入したほか、湘南ベルマーレへ期限付き移籍していたGK吉田舜とFW二田理央、京都サンガF.C.からDF宮本優太がそれぞれ復帰。また、昨年にメルボルン・ビクトリーのU－21から加入したDFルカ・ディドゥリカも登録された。

戦番号に関しては、2025年途中に加入したFWイサーク・キーセ・テリンが「99」から「9」を背負うことになったほか、DF根本健太が退団したマリウス・ホイブラーテンの「5」を継承。京都から復帰したDF宮本は「2」を背負うことも決まった。

背番号一覧は以下の通り。

1 西川周作

2 宮本優太

3 ダニーロ・ボザ

4 石原広教

5 根本健太

7 安部裕葵

8 マテウス・サヴィオ

9 イサーク・キーセ・テリン

10 中島翔哉

11 サミュエル・グスタフソン

13 渡邊凌磨

14 関根貴大

16 牲川歩見

17 小森飛絢

22 柴戸海

24 松尾佑介

25 安居海渡

26 荻原拓也

27 照内利和

31 吉田舜

32 片山瑛一

35 佐藤瑠星

36 肥田野蓮治

37 植木颯

38 松永颯汰

39 早川隼平

40 ルカ・ディドゥリカ

41 二田理央

42 田中義峯

43 和田武士

77 金子拓郎

88 長沼洋一