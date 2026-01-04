プレミアリーグ第20節が4日に行われ、リーズとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

日本代表MF田中碧の所属するリーズは、直近6試合で2勝4分けと負けなしを維持。目標となる残留に向けて泥臭くもポイントを拾い続けている。対するマンチェスター・Uは、前節最下位に沈むウルヴァーハンプトンとの一戦で痛恨のドロー。現在は勝ち点「30」の6位につけており、UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得のためにも、2試合ぶりの勝利を手にしたい。

田中はベンチスタートとなった一戦で、マンチェスター・Uのマテウス・クーニャが7分にネットを揺らしたが、ベンジャミン・シェシュコがオフサイドを取られ、ゴールは無効に。試合が徐々に落ち着きを見せ始めた35分、リーズにチャンス。アントン・シュタッハのクロスからドミニク・カルヴァート・ルーウィンがヘディングシュートを放つも、ポストに嫌われてしまう。

40分にはマンチェスター・Uに先制点のチャンス。CKからレニー・ヨロがコースを変え、ゴールに迫るもGKルーカス・ペリがビッグセーブを披露。前半は両チーム決め手を欠き、スコアレスで勝利を折り返す。

迎えた62分、リーズのブレンデン・アーロンソンが試合の均衡を破るゴールを決める。マンチェスター・UのDF陣の背後にボールが送り込まれると、アーロンソンがスピードで振り切り、GKと1対1の状況に。これを冷静に流し込み、ホームチームが先制に成功する。リードを奪ったのも束の間、マンチェスター・Uがすぐさま試合を振り出しに戻す。65分、ジョシュア・ザークツィーのスルーパスにクーニャが反応。態勢を崩しながらも、シュートを決め切った。

すると80分、ダニエル・ファルケ監督は田中の投入を決断。FWウィルフリード・ニョントとともにピッチに入り、勝ち越しを目指す。本拠地『エランド・ロード』の声援を受け、攻勢を強めるリーズは、88分にヨエル・ピルーが惜しいシュートを放つも、枠を捉えることはできず。このまま試合終了の笛が鳴り、1－1で終わった。

次戦は7日に行われ、リーズはニューカッスル、マンチェスター・Uはバーンリーとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リーズ 1－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 62分 ブレンデン・アーロンソン（リーズ）

1－1 65分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）