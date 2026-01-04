2026年の運勢ランキング【数秘術】1位はソウルナンバー「1」！ あなたの運勢は何位? ラッキーアイテムも紹介

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年の運勢占い。2026年（令和8年）の運勢はどうなる？ 数秘術で導き出す「2026年・運勢ランキング」を大公開！数秘術において、2026年は「1：始まり・リセット」のエネルギーが強く働く、非常にダイナミックな1年となります。今回は、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・空雅（くうが）さんが、ソウルナンバー（運命数）から今年の行方を徹底鑑定。あなたの生年月日から導き出される運勢は何位でしょうか？ 2026年を最高のスタートにするためのラッキーアイテムとあわせて、今すぐチェックしましょう！2025年は、多くの人にとって“一区切り”が訪れた年でした。手放したもの、終わらせたこと、整理した関係――それらはすべて、次のステージに進むための準備でした。そして2026年は、数秘術でいう「1」の年です。“始まり”“スタート”“リセット”のエネルギーが強く働く1年となります。これまで温めてきた思いが形になり、人によっては人生の方向性が一気に動き出します。直感に従って踏み出した一歩が、未来を大きく書き換えるでしょう。今までの経験を信じて、大胆に選び、大胆に進むこと。2026年は「決めた人から動き出す」、そんなダイナミックな流れに包まれています。守られていると感じる瞬間も増えるため、自分自身の内なる声にも従いやすくなるでしょう。それでは、あなたの生年月日から導き出す「2026年の運勢ランキング」を発表します！まずは、自分の運命数をチェックしてみましょう。生年月日の数字をすべて足し、最後は1桁になるまで足していきます。＜計算例＞1975年3月11日生まれの場合（1975年）1＋9＋7＋5 ＋（3月）3 ＋（11日）1＋1 ＝ 272＋7 ＝ 9この「9」が、あなたの運命数になります。それでは早速、あなたの2026年の運勢を見ていきましょう！2026年は「1」の年ということもあり、同じ「1のエネルギー」を持つ方にとっては、もっとも追い風が強くなる1年です。新しい挑戦、新しい立場、新しい環境など、いわゆる“始まりの動き”が非常にスムーズに起こりやすい運気です。ご自身の意思をはっきり示すことで、大きな前進につながる1年になります。馬をモチーフにした物。干支も午（うま）年ですので縁起が良いですよ。8番の方にとって2026年は、努力がしっかり結果として表れやすい、実りある1年となります。2026年の「1」が持つ行動のエネルギーと、8の「達成・拡大」が合わさり、仕事や金銭面で成果を得やすい流れが整います。目的が明確であればあるほど、強い推進力が生まれます。普段は買わないような、少し高価でおいしいお豆腐。3番の方は、2026年に多くのチャンスをつかみやすい傾向があります。表現力や発信力が高まり、自分の言葉やアイデアが周囲に届きやすくなる年です。新しいことに挑戦するほど運気が動きますので、積極的に外へ向かう姿勢がポイントになります。赤か黄色のキーホルダー。色が入っているだけでも大丈夫です。5番の方にとって2026年は、変化が味方になる1年です。もともと動きのある数字ですので、今年の「1」のスタートの勢いと相性が良く、新しい環境への適応や柔軟な行動が成功につながります。ただし勢いが強くなりすぎる場面もあるため、判断は慎重に重ねると安心です。アイマスクや簡単なマッサージ機などのリラクゼーショングッズ。4番の方は、安定や基盤づくりを司る数字です。今年の「1」のスピードとは少し違う性質ですが、その流れの中で“足固め”をするには最適な1年になります。計画性のある行動、継続、積み重ねが評価につながりやすい年となるでしょう。水槽。魚などの生き物だけでなく、水草や石だけでも大丈夫です。2番の方にとって2026年は、協力関係が運勢の鍵となります。今年の「1」は個のスタートを意味しますが、2の持つ「サポート」「調和」はその動きを柔らかく支える役割を担います。周囲との連携を意識することで、スムーズに進める場面が増えるでしょう。マーカー。手書きメモを色分けするなど、工夫して多用してみてください。6番の方の2026年は、家庭・責任・ケアの領域に焦点が当たる年になりやすい傾向があります。今年の「1」の外向きのエネルギーよりも、周囲の人との関係やサポート役としての立場が強調されがちです。人に尽くす場面が増える分、内向きのバランスを意識すると良い流れになります。腹巻や温活グッズ。体の中心温度を下げないようにしてください。冷たいものの飲みすぎや、エアコンの効かせすぎにも注意が必要です。7番の方にとって2026年は、内面を整えることが中心テーマとなります。今年の「1」の外へ動く流れとは少し方向性が異なり、自身の思考や探求が深まる時期です。無理に周囲へ合わせようとせず、自分のペースを守ることで運気が安定します。面白グッズなど、ちょっと笑える小物。9番の方は、2026年に“手放し”や“整理”が自然と起こりやすい流れです。今年の「1」のスタートとは反対に、9には「完了・終わり・浄化」の象意があるため、何かを締めくくる動きが起こりやすい1年です。無理に新しいことを始めるより、整えたり片付けたりするほうがスムーズに進みます。鈴。カバンに付ける小さなものから、風鈴のように音が鳴るものまで何でも良いです。いかがでしたでしょうか？ もし今年の順位が思ったものと違っても、心配はいりません。2026年は「1」のエネルギーが働く“始まりの年”です。どの運命数の人も、自分の行動次第で未来をいくらでも塗り替えていけます。今年は小さな一歩が、大きな流れを呼び込みます。迷ったときは「今の自分がどうありたいか」を大切にしてみてください。見えない存在からのサポートも強まるため、直感がさえ、必要なご縁や導きが自然と訪れるでしょう。あなたが心の声に素直になり、人生の舵を自分の手で切ることで、2026年は力強いスタートを切れる1年になります。どうか恐れず、あなたらしい光を放ってくださいね。応援しています！■監修者プロフィール：空雅（くうが）池袋占い館セレーネ所属。電話占いSATORI新人ランキング6か月連続1位。声優、実演販売士、司会など幅広く活躍中。多角的な観点からの占いに定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/