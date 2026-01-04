第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝の観戦チケットが完売となった。

高校サッカー日本一を決める同大会は2025年12月28日（日）に開幕。すでに3回戦まで終了しており、4日には準々決勝の4試合が予定されている。

準々決勝は『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』と『浦和駒場スタジアム』の2会場で2試合ずつ開催される予定となっており、観戦チケットの前売りが販売されていたが、全国高校サッカー選手権大会のインフォメーションセンター公式X（旧：ツイッター）によると、両会場ともに観戦チケットの予定枚数が前売りにて完売したため、販売を終了したという。このため、会場での当日券の販売はないことも伝えられている。

4日に行われる準々決勝の対戦カードは以下の通り。

◆■第104回全国高校サッカー選手権大会・準々決勝 対戦カード

▼会場『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』

・12時05分 興國（大阪）vs鹿島学園（茨城）

・14時10分 神村学園（鹿児島）vs日大藤沢（神奈川）

▼会場『浦和駒場スタジアム』

・12時05分 尚志（福島）vs帝京長岡（新潟）

・14時10分 大津（熊本）vs流通経済大柏（千葉）